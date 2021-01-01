طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKey

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"نسيت رمز الدخول للايفون XR الخاص بي ولا أستطيع فتحه وبه الكثير من الصور والأمور الهامة... هل يوجد حل؟"



"مساعدة رجاءً، أريد بيع الايفون 8 الخاص بي لشخص آخر ولكن لا أستطيع تذكر كلمة سر Apple ID"



"قام أبني بتغيير رمز دخول قفل الشاشة لايفوني ولم يتذكره، وكنت اشتريته حديثاً ولم أقم بتسجيل الدخول بمعرف أبل بعد. هل يوجد حل؟"

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"مرحباً، أريد المساعدة لقد طلبت أيفون 12 أونلاين ودفعت ثمنه، ولكنه مغلق برقم سري ولا أستطيع الوصول للمالك السابق. هل يمكنك مساعدتي؟"لقد رأيت الكثير والكثير من مثل هذه الأسئلة على المواقع المختلفة، ومنها ما تواصلوا معنا مباشرة لحل مثل هذه المشاكل. حيث أن نسيان رمز الدخول هو أكبر تلك المشاكل حيث تمنعك من الدخول لجهازك ككل. ولكن اليوم، سأريكم كيف يمكنكم التخلص من مثل هذه المشاكل بأنواعها المختلفة بسهولة.إذا نسيت رمز الدخول، لا تستطيع تذكر كلمة سر Apple ID، تريد تجاوز MDM أو تريد فقط إزالة مدة استخدام الجهاز... فأنت في المكان الصحيح، كل هذا ممكن بضغطة زر واحدة فقط عن طريق 4uKey.في هذا المقال سأريكم استخدامات البرنامج المختلفة بالإضافة لكيفية استخدامها، وفي نهاية المقال هنالك مفاجأة ستعجبكم.الجزء الأول: البرنامج واستخداماتهما أتحدث عنه هو Tenorshare 4uKey، هذا البرنامج هو أداة شاملة لإنقاذك في المواقف الحرجة. الآن، أنت تتساءل عن إمكانيات مثل هذا البرنامج أليس كذلك؟أولاً، والخاصية الأكثر قوة هي إمكانية إزالة الرقم السري من على الشاشة. مفاجأة، صحيح؟ نعم يمكنك إزالة الرمز السري سواء كان من 4 أرقام، 6 أرقام. سواء كان رمز مخصص، بصمة وجه، أو بصمة إصبع. كل هذا بضغطة زر واحدة وفي خلال بضع دقائق.ثانياً، الخاصية التي يبحث عنها المعظم. وهي إزالة معرف أبل بدون كلمة سر. بالطبع وقعت في هذا الموقف، حيث نسيت كلمة سر معرف أبل أو الايكلاود. عن طريق Tenorshare 4uKey يمكنك إزالة معرف أبل، الايكلاود، وكلمة السر الخاصة بهما على الأيباد أو الايفون بكل سهولة.إذا نسيت معلومات تسجيل الدخول، فستظل عالقًا في شاشة تسجيل الدخول إلى الإدارة عن بُعد والتي تسمى MDM ولن تتمكن من الدخول إلى الايفون من الأساس. وهنا يأتي دور الخاصية الثالثة، وهي تجاوز MDM الجهاز بدون أدنى مشكلة.الخاصية الرابعة، والتي نكمل بها كل خصائص البرنامج هي إزالة رمز مرور وقت الشاشة. وبهذا يكون هذا البرنامج هو الكل في واحد.الجزء الثاني: التنزيل والخطواتقم بتنزيل Tenorshare 4uKey من الموقع الرسمي هنا، وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتشغيل البرنامج، توصيل جهازك بالكمبيوتر، والضغط على "وثوق" من الايفون الخاص بك. ثم أتبع الخطوات التالية لاستخدام الخصائص المشروحة بالأعلى.1) فتح رمز دخول قفل الشاشةالخطوة الأولى: انقر فوق "ابدأ" من الواجهة الرئيسية.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الثانية: قم بتنزيل حزمة البرنامج الثابت المتوافقة مع جهازك. سيقوم البرنامج تلقائياً باختيار حزمة البرنامج الثابت المتوافقة مع جهازك، عليك فقط اختيار مسار الحفظ وانقر على "تنزيل" للمتابعة.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKey(ملحوظة: يجب أن يكون جهازك في وضع الاسترداد، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستظهر أمامك واجهة تشرح بالتفصيل الدخول لوضع الاسترداد أو وضع DFU لكل إصدارات الايفون والايباد.)الخطوة الثالثة: اضغط على "ابدأ في الإزالة" وسيقوم البرنامج تلقائياً في بدء عملية إزالة قفل الشاشة. عادة ما تستغرق العملية أقل من 10 دقائق. فقط استمتع بكوب من الشاي ريثما تنتهي العملية.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الرابعة: بعد انتهاء العملية، قم بإعداد جهازك كجديد وإذا كان لديك نسخة احتياطية من الايكلاود، فقم باستخدامها ومن ثم قم بإعداد رمز دخول جديد.2) إزالة معرف أبل بدون كلمة مرورالخطوة الأولي: قم بالضغط على "فتح معرف أبل".الخطوة الثانية: انقر فوق زر "بدء الإزالة" لإزالة معرف Apple من على الايفون أو الأيباد الخاص بك.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الثالثة: بعد اكتمال العملية، يمكنك تسجيل الدخول إلى معرف Apple مختلف أو إنشاء حساب جديد.ولكن رجاء، لاحظ التالي:إذا لم تكن خاصية "تحديد الموقع" مفعلة، سيفتح 4uKey معرّف Apple الخاص بك مباشرة بدون فقدان بيانات. ولكن ، إذا كانت مفعلة، وكان إصدار iOS أقل من iOS 11.4، فحتى تعمل هذه الطريقة يجب عليك عمل إعادة ضبط الجهاز لإعدادات المصنع أولاً.إذا كانت مفعلة، وكان إصدار iOS هو iOS 11.4 أو أحدث، تحتاج إلى التأكد من قيامك بإعداد رمز مرور قفل الشاشة وتمكين المصادقة الثنائية اولاً.3) تجاوز شاشة MDMالخطوة الأولي: قم بالضغط على تجاوز MDM.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الثانية: انقر فوق الزر "ابدأ في التجاوز"، الانتظار بضع دقائق لانتهاء العملية.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKey(ملحوظة: بعد إعادة ضبط المصنع على الجهاز، ستظهر MDM مجدداً. ولكن يمكنك استخدام 4uKey لتجاوز قفل MDM مرة أخرى.)4) إزالة رمز مرور وقت الشاشةالخطوة الأولى: حدد إزالة رمز مرور وقت الشاشة من الواجهة الرئيسية.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الثانية: اضغط على "ابدأ في الإزالة" من الواجهة أمامك.ضيعت الرقم السري للايفون؟ طريقة فتح الرقم السري للايفون عبر برنامج 4uKeyالخطوة الثالثة: إيقاف تشغيل خاصية تحديد الموقع إذا كانت هذه الخاصية مفعلة. فقط أتبع الدليل في النافذة أمامك. ومن بعدها سيبدأ البرنامج مباشرة في إزالة رمز مرور وقت الشاشة، فقط كن صبوراُ.الجزء الثالث: لماذا تختار Tenorshare 4uKeyبالطبع البرنامج يستحق التجربة، ولكن يجب أن تعرف أيضاً أن شركة Tenorshare، الشركة المصممة لهذا البرنامج هي شركة رائدة في هذا المجال. وعليه فان خدمات ما بعد البيع ممتازة وموثوق بها. تعمل في أكثر من 160 دولة، وحائزة على العديد من الجوائز، وتقدم خدمة الدعم الفني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وهي خدمة مجانية بالكامل لمساعدة العملاء على حل أي مشاكل تواجههم. فقط بمجرد الاتصال سيكون هناك خبير مختص لمساعدتك. أيضاً توجد خدمة استرداد الأموال خلال 30 يوم من الشراء، إذا كنت غير راض عن البرنامج فيمكنك طلب استرجاع أموالك بكل سهولة.والآن المفاجأة التي حدثتكم عنها في بداية المقال، إذا طلبت شراء البرنامج فيمكنك استخدام كود الخصم PF007B للحصول على تخفيض 30% من ثمن البرنامج.لتلخيص الأمر، فإن برنامج 4uKey هو برنامج يقدم كل المميزات التي تريدها لفتح الايفون سواء كان رمز دخول الجهاز، تجاوز الإدارة عن بعد، إزالة وقت مدة استخدام الجهاز، وبالطبع إزالة معرف أبل من على الجهاز. وبخدمة ما بعد البيع وخدمة استرداد الأموال، يصبح برنامج 4uKey هو البرنامج الأكثر اعتمادية وأمان وفاعلية لفتح الايفون أو أي جهاز آخر يعمل بنظام iOS.