ترفع تسلا سعر برنامجها للقيادة الذاتية الكاملة إلى 15000 دولار

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للمرة الثانية هذا العام، ترفع تسلا سعر ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD). ففي يوم السبت الماضي، قام إيلون ماسك بنشر تغريدة تفيد بأن التكلفة الأولية لبرنامج مساعدة السائق سترتفع إلى 15000 دولار في الخامس من سبتمبر.



ستبقي الشركة السعر الحالي البالغ 12000 دولار على الطلبات التي تم إجراؤها قبل ذلك التاريخ ولكنها ستقدم تلك السيارات في تاريخ لاحق. وأضاف ماسك: “يمكنك ترقية سيارتك الحالية إلى FSD في دقيقتين عبر تطبيق تسلا”. ولم يقل ما إذا كانت تسلا ستزيد سعر خطط اشتراك FSD.



اعتمادًا على إمكانات الطيار الآلي الحالية في تسلا، فإن تكلفة إضافة البرنامج حاليًا تصل إلى 199 دولارًا شهريًا.

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وزادت تسلا باستمرار من سعر ميزة القيادة الذاتية الكاملة على مر السنين. عندما بدأت الشركة في تقديم FSD كخيار منفصل عن الطيار الآلي، كلف المستهلكون 5000 دولار لإضافة البرنامج أثناء التكوين و 7000 دولار بعد التسليم.جدير بالذكر انه في بداية هذا العام، ارتفع سعر FSD من 10000 دولار إلى 12000 دولار.