تكشف تسريبات عن مواصفات iQOO Z6 وZ6x قبل الإعلان الرسمي



iQOO Z6 وZ6x iQOO Z6 وZ6x

تعقد شركة vivo مؤتمرها لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن هواتف iQOO Z6 وZ6x ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.



ينطلق هاتف iQOO Z6 قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، مع معالج Snapdragon 778G Plus، بينما اشارت الشركة بشكل رسمي على دعم iQOO Z6x بسعة كبيرة للبطارية، كما تنطلق الهواتف بمنفذ USB-C، ومدخل 3.5مم.



كما يأتي iQOO Z6 بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، ودقة 1080 بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ويدعم بمعدل تحديث 120 Hz.

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ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.من جانب أخر يأتي هاتف Z6 بميزة التثبيت البصري، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن يبدأ الهاتف من سعر 300 دولار، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في 25 من أغسطس، ويأتي iQOO Z6x بقدرة بطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.