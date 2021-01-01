تكشف تسريبات عن مواصفات iQOO Z6 وZ6x قبل الإعلان الرسمي

تعقد شركة vivo مؤتمرها لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن هواتف iQOO Z6 وZ6x ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.
ينطلق هاتف iQOO Z6 قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، مع معالج Snapdragon 778G Plus، بينما اشارت الشركة بشكل رسمي على دعم iQOO Z6x بسعة كبيرة للبطارية، كما تنطلق الهواتف بمنفذ USB-C، ومدخل 3.5مم.
كما يأتي iQOO Z6 بشاشة LCD بحجم 6.64 إنش، ودقة 1080 بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ويدعم بمعدل تحديث 120 Hz.
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