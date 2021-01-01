تعلن سوني عن مكبر HT-S400 2.1ch الصوتي بسعر 275 دولار

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مكبر HT-S400 2.1ch الصوتي

أعلنت سوني في السوق الهندي اليوم عن مكبر ساوند بار الصوتي HT-S400 2.1ch الذي ينطلق بسعر 275 دولار.

تقدم سوني مكبر HT-S400 2.1ch الصوتي بميزة مضخم صوتيات لاسلكي قوي، ويأتي بقنوات 2.1، وقدرة 330W، مع تقنية Dolby رقمية،وتقنية الصوت المحيطي متعدد الإتجاهات S-Force PRO.

كما يدعم المكبر الصوتي تقنية صوتية رقمية مطورة داخل شركة سوني، التي تدعم المستخدم بمستويات سينمائية في الصوتيات.

ويأتي مكبر الصوت اللاسلكي HT-S400 بتصميم مستطيل يدعم إخراج الصوتيات بأعلى مستوى، وبآداء متوازن في السماعات الأمامية.

كما يدعم هذا التصميم ثبات ضغط الصوتيات، بوضوح أعلى وتحسينات في الصوتيات، كما يوفر مضخم الصوتيات اللاسلكي إخراج bass بأعلى جودة من 160مم.

وتقدم سوني المكبر الصوتي بتصميم من البلاستيك المعاد تدويره في الجهة الخلفية، كما يأتي بكابل HDMI ARC، ويدعم الإتصال اللاسلكي، مع عدد من الإختيارات في إعدادات الصوتيات، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0، وينطلق بسعر 275 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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