تعلن سوني عن مكبر HT-S400 2.1ch الصوتي بسعر 275 دولار

أعلنت سوني في السوق الهندي اليوم عن مكبر ساوند بار الصوتي HT-S400 2.1ch الذي ينطلق بسعر 275 دولار.
تقدم سوني مكبر HT-S400 2.1ch الصوتي بميزة مضخم صوتيات لاسلكي قوي، ويأتي بقنوات 2.1، وقدرة 330W، مع تقنية Dolby رقمية،وتقنية الصوت المحيطي متعدد الإتجاهات S-Force PRO.
كما يدعم المكبر الصوتي تقنية صوتية رقمية مطورة داخل شركة سوني، التي تدعم المستخدم بمستويات سينمائية في الصوتيات.
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