تقدم شاومي جهاز NoteBook Pro 120G بمعدل تحديث 120Hz



NoteBook Pro 120G NoteBook Pro 120G

شاركت شاومي إعلانات تشويقية جديدة أكدت من خلالها على دعم NoteBook Pro 120G بمعدل تحديث 120Hz، كما أكدت على أن سلسلة Smart TV X ستتضمن ثلاثة من الأجهزة.



تعقد شاومي الحدث القادم في 30 من أغسطس للإعلان الرسمي عن جهاز الحاسب Xiaomi NoteBook Pro 120G، مع سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi Smart TV X.



ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن دعم NoteBook Pro 120G بشاشة مميزة بمعدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 2.5K.

قد يعجبك أيضا...

من جانب كشف الموقع الرسمي لشاومي على أن جهاز NoteBook Pro 120G يأتي بمنفذ USB-A في الجانب الأيمن، بينما يضم الجانب الأيسر منفذ HDMI، مع Thunderbolt ومدخل 3.5مم للسماعات، كما تشكف الصور الرسمية للجهاز عن شعار الشركة في الجزء السفلي من الشاشة.كما تقدم شاومي سلسلة أجهزة Xiaomi Smart TV X خلال الحدث والتي تتضمن ثلاثة إصدارات تتميز بأحجام 43 و50 وأيضاً 55 إنش.وتتميز أجهزة التلفاز الجديدة من شاومي بتصميم نحيف للإطارات، ودقة عرض 4K، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المرتقب من شاومي.