تقدم شاومي جهاز NoteBook Pro 120G بمعدل تحديث 120Hz

شاركت شاومي إعلانات تشويقية جديدة أكدت من خلالها على دعم NoteBook Pro 120G بمعدل تحديث 120Hz، كما أكدت على أن سلسلة Smart TV X ستتضمن ثلاثة من الأجهزة.
تعقد شاومي الحدث القادم في 30 من أغسطس للإعلان الرسمي عن جهاز الحاسب Xiaomi NoteBook Pro 120G، مع سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi Smart TV X.
ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن دعم NoteBook Pro 120G بشاشة مميزة بمعدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 2.5K.
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