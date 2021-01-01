محطة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ستكون أبدية

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صورة الخبر: يوري بوريسوف
يوري بوريسوف

أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الوطنية الروسية "روس" ستكون أبدية.

وتحدث بوريسوف خلال زيارته إلى مركز إعداد وتدريب رواد الفضاء، عن مستقبل البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة وكذلك إنشاء المحطة الفضائية الوطنية "روس".

ووفقا له، يفتح مشروع المحطة الفضائية الوطنية أمام العلماء فرصا لإجراء دراسات وبحوث جديدة، ويجب أن تكون أبدية، حيث ستكون وحداتها قابلة للاستبدال، وسوف يقوم بخدمتها جيل جديد من المركبات الفضائية.

وقال بوريسوف، "أعتقد أن المحطة الفضائية الوطنية، يجب ان تكون مفتوحة للبلدان الصديقة لإجراء الدراسات والبحوث الدولية".

وردا على طلب رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، الخاص بمنع انقطاع العمل ببرنامج الرحلات الفضائية الماهولة، خلال عملية الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى محطة "روس" الفضائية الوطنية، قال "يؤكد هذا على أنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الأمور. ولا ينبغي فقدان خبرة الرحلات الفضائية المأهولة".

المصدر: روسيا اليوم

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