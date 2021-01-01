محطة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ستكون أبدية

أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الوطنية الروسية "روس" ستكون أبدية.
وتحدث بوريسوف خلال زيارته إلى مركز إعداد وتدريب رواد الفضاء، عن مستقبل البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة وكذلك إنشاء المحطة الفضائية الوطنية "روس".
ووفقا له، يفتح مشروع المحطة الفضائية الوطنية أمام العلماء فرصا لإجراء دراسات وبحوث جديدة، ويجب أن تكون أبدية، حيث ستكون وحداتها قابلة للاستبدال، وسوف يقوم بخدمتها جيل جديد من المركبات الفضائية.
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