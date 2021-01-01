تطلق Xiaomi أحد أفضل الحواسب المحمولة لهذا العام

تستعد Xiaomi لإطلاق حاسبها الجديد الذي سيكون من بين أفضل الحواسب المحمولة التي تطرح هذه السنة.
وسيأتي الحاسب الجديد بنسختين مجهزتين بهياكل متينة وأنيقة مصنوعة من الألومينيوم، وستكون نسخة Xiaomi Mi Notebook Pro بوزن 1.4 كلغ تقريبا.
وسيحصل Xiaomi Mi Notebook Pro على الأغلب على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، أبعادها "16:10"، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.
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