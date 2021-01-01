تطور روسيا تقنيات جديدة للدفع الإلكتروني

أعلنت مجموعة شركات "Mikron" الروسية عن بدئها بتطوير تقنيات جديدة لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني.
وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والصناعة في العاصمة الروسية موسكو، فالديسلاف أوفتشينسكي: "أطلقت مجموعة شركات Mikron المتواجدة في Technopolis بموسكو عملية الإنتاج الضخم لشرائح NFC التي يمكن استعمالها مع أنظمة الدفع الإلكتروني السريع، هذه الشرائح هي الرقاقات الروسية من هذا النوع التي تلبي جميع المعايير الدولية".
وتابع "بالإضافة إلى تلبيتها للمعايير العالمية فإن الشرائح الروسية الجديدة متوافقة مع معايير الأمان الحديثة، ومقاومة للتلف الميكانيكي، ولا تتصلب قوارئ ومعدات إلكترونية خاصة للتعامل معها".
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