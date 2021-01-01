تطلق موتورولا أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس به أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.
ويأتي هاتف Moto S30 Pro الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (158.5/71.2/7.5) ملم، وزنه 172 غ.
أما شاشاته فأتت من نوع P-OLED, بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع الفيديوهات عالية الدقة وألعاب الفيديو الحديثة.
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