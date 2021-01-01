بالفيديو : مميزات ومواصفات بوجاتي ميسترال الخارقة الجديدة



بوجاتي ميسترال بوجاتي ميسترال

نشر موقع Carwow الإنجليزي مؤخرا فيديو استعرض فيه مميزات ومواصفات سيارة بوجاتي ميسترال الخارقة الجديدة، وهي سيارة حديثة من فئة السيارات المكشوفة، وهي مزودة بمحرك خارق من فئة W16، وهو بسعة 1600 حصان وعزم 1600 نيوتن متر.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من الجديد من بوجاتي ميسترال وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: