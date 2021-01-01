تشارك فولفو مصر للسيارات السفارة السويدية الاحتفال بيوم السويد الوطني

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شاركت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية "?ولـ?و"، السفارة السويدية بمصر الاحتفال باليوم الوطني للسويد، تحت شعار "الشركات السويدية – ريادة الممكن"، بحضور المهندس محمد أبو النور، المدير العام لـ"?ولـ?و" مصر، ورنا عبادي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب ، وموريس بايار، رئيس قطاع العمليات التجارية لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورادومير نيميسك، مدير الأعمال لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريق عمل فولفو مصر، بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين المصريين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي وسياسيين ورواد المجتمع المدني، وكان لفولفو مصر جناح بارز في المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات الإحتفال.



ومن جانبه قال السفير السويدي في مصر، هوكان ايمسجورد: "إنني فخور بأن عدداً من أكبر وأنجح الشركات السويدية متعددة الجنسيات تعمل الآن في مصر، مما يخلق الآلاف من فرص العمل في الأسواق المحلية، كما يعملون على نشر القيم السويدية مثل الإستدامة والإبتكار".



وعلى هامش حفل العيد الوطني السويدي، تناقش الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمد أبو النور، المدير العام لـ “?ولـ?و" مصر، حول الوضع الراهن لسوق السيارات في مصر، كما كشف أبو النور خلال حديثه، عن مخطط ?ولـ?و بالأسواق المصرية والعالمية، وذلك أثناء زيارة وزير المالية لجناح ?ولـ?و المتواجد بمعرض السفارة السويدية.

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وعلى صعيد متصل، قال المهندس محمد أبو النور، مدير عام ?ولـ?و مصر: "أننا فخورون بكوننا جزءاً من نجاح العلامة التجارية السويدية ?ولـ?و في مصر، ولقد وضعنا مخططاً لانتشار ?ولـ?و في جميع أنحاء الجمهورية، كما نسعى دائماً لنشر القيم السويدية من خلال استخدام الإستدامة والإبتكار داخل معارض ?ولـ?و".هذا وكانت ?ولـ?و مصر حاضرة بقوة في المعرض الذي كان ضمن فعاليات احتفال السفارة السويدية بالعيد الوطني، والذي ضم شركات سويدية رائدة لتعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها وخدماتها، مما أتاح للضيوف التعرف على عروضها بشكل مباشر. كما قامت الشركات بعرض كيفية تطبيق الإستدامة في ممارساتها التجارية وكيف يمكن الاستفادة من الإستدامة كميزة تنافسية لقيادة الإقتصاد نحو الإنتعاش الأخضر، وقد عرضت ?ولـ?و في جناحها أحدث طرازات العلامة السويدية في مصر "XC60 Mild hybrid” المعدلة لعام 2022.وجدير بالذكر أن مجموعة عز العرب للسيارات تواجدت على مدار السنوات الماضية مع السفارة السويدية للإحتفال بالعيد الوطني، وقد قامت بمشاركة السفارة السويدية، خلال العام الماضي، بفيديو عن إنجازات فولفو كعلامة تجارية سويدية في مجال الاستدامة، كبديل لحضور الاحتفالية بسبب التدابير الإحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.