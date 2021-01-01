تشارك فولفو مصر للسيارات السفارة السويدية الاحتفال بيوم السويد الوطني

شاركت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية "?ولـ?و"، السفارة السويدية بمصر الاحتفال باليوم الوطني للسويد، تحت شعار "الشركات السويدية – ريادة الممكن"، بحضور المهندس محمد أبو النور، المدير العام لـ"?ولـ?و" مصر، ورنا عبادي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب ، وموريس بايار، رئيس قطاع العمليات التجارية لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورادومير نيميسك، مدير الأعمال لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريق عمل فولفو مصر، بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين المصريين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي وسياسيين ورواد المجتمع المدني، وكان لفولفو مصر جناح بارز في المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات الإحتفال.
ومن جانبه قال السفير السويدي في مصر، هوكان ايمسجورد: "إنني فخور بأن عدداً من أكبر وأنجح الشركات السويدية متعددة الجنسيات تعمل الآن في مصر، مما يخلق الآلاف من فرص العمل في الأسواق المحلية، كما يعملون على نشر القيم السويدية مثل الإستدامة والإبتكار".
وعلى هامش حفل العيد الوطني السويدي، تناقش الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمد أبو النور، المدير العام لـ “?ولـ?و" مصر، حول الوضع الراهن لسوق السيارات في مصر، كما كشف أبو النور خلال حديثه، عن مخطط ?ولـ?و بالأسواق المصرية والعالمية، وذلك أثناء زيارة وزير المالية لجناح ?ولـ?و المتواجد بمعرض السفارة السويدية.
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