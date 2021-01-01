ارتفاع أسعار سيارات هيونداي موديل 2023..للمرة الثانية في أغسطس..

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل سيارات هيونداي الحصري في مصر، عن قائمة سعرية جديدة لطرازاتها المختلفة؛ حيث شهدت القائمة زيادات سعرية على طرازي أكسنت RB و إلنترا HD من سيارات هيونداي موديل 2023 ، بقيم تراوحت بين 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه داخل السوق المصرية.
هيونداي أكسنت RB موديل 2023
حيث سجلت الفئة الأولى من سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 سعر 313 ألف جنيه، بدلا من 310 آلاف جنيه، وجاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 323 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألف، وقدرت الفئة الثالثة بسعر 333 ألف جنيه، بدلًا من 330 ألف، أما الفئة الرابعة فجاءت بسعر 343 ألف جنيه، بدلًا من 340 ألفاً سابقاً، بقيمة زيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه.
وتتوفر السيارة الكورية هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، يولد قوة 140 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 168 نيوتن / متر، ومدعوم بناقل حركة رباعي سرعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!