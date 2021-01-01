أسبوع مونتيري يشهد العرض الأول لسيارة مازيراتي MC20 Cielo

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مازيراتي MC20 Cielo

ظهرت السيارة الرياضية الإيطالية مازيراتي MC20 Cielo لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فاعلية جمع السيارات الرياضية The Quail، والتي أقيمت خلال أسبوع مونتيري للسيارات لعام 2022، حيث عرضتها الشركة الإيطالية إلى جانب سيارة الدفع الرباعي Grecale Trofeo عالية الأداء وسيارة MC20 Coupé.

وتأتي MC20 Cielo بمحرك Nettuno سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بتوربو مزدوج يوفر قوة 630 حصانا، وعزم دوران 730 نيوتن /متر، وهو أول محرك من مازيراتي مصمم لسيارة طريق يستخدم نظام احتراق مزدوج مبتكر قبل الاحتراق، وهي تقنية مأخوذة من سباقات فورمولا 1.

أما عن تصميم السيارة، التي صنعت بالكامل في إيطاليا وتم تطويرها في مختبر الابتكار في مازيراتي في مودينا، فتأتي بسقف زجاجي قابل للسحب، وهو الأول من نوعه في الفئة المكشوفة، حيث يمكن تغيير السقف الزجاجي من شفاف إلى معتم بضغطة زر واحدة.

المصدر: egypt automotive

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