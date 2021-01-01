ارتفاعات أغسطس تصيب سيارات جاك موديل 2022

أعلنت مجموعة القصراوي جروب، الوكيل المحلي للعلامة الصينية جاك في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2022، وصلت قيم الزيادة السعرية إلى 25 ألف جنيه، وتوفر الشركة 3 طرازات مختلفة داخل الأسواق.
أسعار جاك JS4 موديل 2022
حيث صعدت أسعار جاك JS4 موديل 2022، للفئة الأولى إلى 429.900 جنيه، مقارنة بـ 404.900 جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بنحو 464.900 جنيه، بدلًا من 439.900 جنيه.
وتعتمد جاك JS4 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 147 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن /متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.
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