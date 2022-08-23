أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في مصر



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهل سعر الذهب في مصر تداولات اليوم الثلاثاء، 23-8-2022، مسجلًا أسعار نهاية تعاملات الإثنين.



وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ليس بالكبير أثناء صعوده منتصف تعاملات الإثنين، حيث صعد عيار 21 حوالى 2 جنيه، وعيار 24، نحو 2.45 جنيه وعيار 18 حوالي 1.75 جنيه.



أسعار الذهب الآن

سجل عيار 21 في محلات الذهب 1072 جنيهًا للشراء مقابل 1065 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1225.25 جنيه للشراء مقابل 1217.25 جنيه للبيع.

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وارتفع عيار 18 في المحلات حيث سجل 918.25 جنيه للشراء مقابل 912.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 714.75 جنيه للشراء مقابل 710 جنيهات للبيع.سعر جنيه الذهبسجل سعر جنيه الذهب في تداولات اليوم 8576 جنيهًا، بعد أن بلغ إجمالي ارتفاعه على مدار يوم الإثنين، 56 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، سجلت قيم نهاية تداولات يوم الإثنين.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 204.95 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 187.88 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 179.34 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 153.72 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 119.56 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.16 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.73 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.02 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 12.87 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.02 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 209.42 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 191.97 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 183.24 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 157.07 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 122.16 ريال