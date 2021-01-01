تفاصيل..9 فيتامينات ومعادن لزيادة طول الطفل وصحة عظامه..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تلعب الجينات والنظام الغذائي دوراً كبيراً في مساعدة الطفل على النمو. إذا كنت قد قمتِ بتجربة جميع الطرق التقليدية؛ فقد تفكرين أيضاً في تشجيع طفلك على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لزيادة الطول. إليكِ، وفقاً لموقع stylecraze"، أفضل 9 فيتامينات ومعادن لزيادة الطول للأطفال:



1. فيتامين «أ»



يزيد فيتامين «أ» المتوفر في البروكلي من طول الأطفال

قد يعجبك أيضا...

يزيد فيتامين أ من طول الأطفال، حيث ينتج الكالسيوم لتغذية العظام وتعزيز نمو الجسم. يُعرف فيتامين «أ» أيضاً باسم الريتينول، وهو أحد أهم الفيتامينات لنمو الطول عند الأطفال. يجب على الأم اختيار الأطعمة الغذائية للطفل التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامين بكميات كافية، مثل: البروكلي والخوخ والحليب والفواكه.2. فيتامين «د»الكثير من الأطفال الصغار غير قادرين على الوصول إلى معدل الطول الطبيعي؛ بسبب الاضطرابات الوراثية، لذلك يجب على الآباء إعطاء الطفل الطعام الذي يحتوي على فيتامين (د) والمعادن الأخرى؛ لمساعدتهم على الحصول على معدل الطول الطبيعي. ويعد فيتامين «د» أحد المكونات التي تزيد من سرعة نمو الطفل، كما أنه يمنع الكساح وتآكل العظام لدى الأطفال.3. مركب فيتامين «ب»مكملات فيتامين «ب» المركب تساعد الأطفال على النمويلعب مركب فيتامين «ب» أدواراً متعددة في نمو جسم الطفل، ويصف الأطباء مكملات فيتامين «ب» المركب؛ لمساعدة الأطفال على النمو، وزيادة معدل الطول، دون الإضرار بـالعظام والأنسجة.4. فيتامين «سي» لتعزيز النمويعتبر فيتامين «سي» من الفيتامينات الضرورية لتعزيز النمو السريع للطفل، ويساعد فيتامين سي على تقوية عظامه ومنح جسمه القوة والطاقة، ويتوفر فيتامين «سي» في الفواكه الحمضية والموز والأفوكادو.5. فيتامين «ف»يتوافر فيتامين «ف» بوفرة في المأكولات البحريةيحتوي فيتامين «ف» على دهون متعددة غير مشبعة، ومكونات أخرى لتطوير الخلايا وإعادة هيكلة العظام ومنع ضعف الجسم، ومع ذلك فإن فيتامين «ف» فعال أيضاً في تسريع عملية النمو لدى الأطفال. يتوافر فيتامين «ف» بكثرة في المأكولات البحرية؛ مثل: سمك السلمون والماكريل.6. فيتامين «ك» ونمو الجسمأظهر العديد من الدراسات أن فيتامين «ك» يحافظ على نمو الجسم ويعززه. يجب على الأطفال تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على فيتامين «ك»؛ من أجل وقف تآكل العظام، وبالتالي تعزيز النمو والطول لدى الطفل.7. الكالسيوم لصحة العظامالكالسيوم هو معدن يعيد نمو عظام الطفلللحصول على نمو سليم للعظام، فإن الطفل بحاجة إلى الكالسيوم، وهو معدن يعيد نمو العظام، ويحتاجه جسم الأطفال بكميات جيدة من أجل النمو السليم لهم، ومع ذلك يواجه الأطفال أحياناً نقصاً في الكالسيوم بسبب قلة تناوله، ويتوفر الكالسيوم في أطعمة مثل الحليب والموز، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن.8. المغنيسيوم لتقوية العضلاتيساعد المغنيسيوم على تقوية عضلات الطفل وتقوية عظامه، ويساعد على الزيادة السريعة لنمو جسمه وطوله.9. الزنكمعدن الزنك يعيد نمو العظام، ويتوفر في المحار والبيض واللحوم الحمراء، لذلك يجب تضمين الزنك في كل وجبة غذائية؛ لتعزيز نمو الطفل.في النهاية، يجب الانتباه إلى أن طول الطفل يعتمد بشكل كبير على جيناته وبيئته ونظامه الغذائي، لذلك يوصى بتضمين الأطعمة الصحية المليئة بالفيتامينات المعززة للنمو، خاصة في سنوات الطفل الأولى؛ لضمان نموه بصحة جيدة، وتعزيز نمو عظامه وعضلاته بطريقة صحية.