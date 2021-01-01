تحضير شوربة السى فود..بطريقة سهلة وشهية ..



شوربة السى فود شوربة السى فود

يعشق الكثير تناول المأكولات البحرية لمذاقها الشهى، ولفائدتها الصحية التى تنعكس على متناوليها.



ويمكن طهى شوربة "السى فود" المشكلة بطريقة سهلة وشهية، حيث تعد واحدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.



ولتحضير شوربة "السى فود" المشكلة نحتاج إلى عدد من المكونات وهى:

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-كيس مأكولات بحرية متنوعة.-بصلة صغيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.-فصان من الثوم المهروس.-حبة ليمون مقطعة أنصاف.-نصف ملعقة صغيرة من الملح.-نصف ملعقة صغيرة من الكمون.-نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.-كيلو حليب.-رشة نعناع مجفف.-ربع كوب من الزيت النباتى.-3 ملاعق كبيرة من الدقيق.طريقة التحضير:نحتاج إلى تنظيف المأكولات البحرية بالماء والدقيق، والتأكد من نزع الخيط الرملى فى ظهر الجمبرى.ونضع الزيت النباتى فى قدر على النار، ونضيف فيه البصل والثوم وتشويحه حتى يذبل.ونأتى بعدها بالمأكولات البحرية ونحرك المكونات جيدا ونضيف الحليب مع التقليب، ثم ملعقتين من الدقيق والاستمرار فى التقليب حتى لا يحدث أى تكتلات، ونتبل بعدها الشوربة بالملح والفلفل والكمون والنعناع المجفف.ونترك الشوربة على النار حتى الغليان ونخفف الحرارة ثم نتركها لـ 15 دقيقة ونسكبها فى طبق التقديم.