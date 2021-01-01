تعرف على وصفات طبيعية للتخلص من سواد الكوع والركبة



سواد الكوع سواد الكوع

تعانى بعض الفتيات من مشكلة سواد الأكواع والركب، وتسبب فى شعورهن بالحرج وخصوصا خلال أجواء الصيف.



وتتعرض بعض الفتيات إلى تغيير لون البشرة بسبب جفافها، أو الاحتكاك بالملابس والأثاث أو السباحة لفترات طويلة أو عدم التخلص من خلايا الجلد الميتة.



وتتساءل الفتيات عن طريقة التخلص من سواء الكوع والركبة دون استعمال التقشير بالليزر أو التقشير الكيميائى.

قد يعجبك أيضا...

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من سواد الكوع والركبة، منها:علاج سواد الكوع والركبة-الكركم مع الفازلين:يلعب الكركم دورا مهما فى تنظيف الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتوحيد لون البشرة.ونحتاج إلى خلط الكركم مع الفازلين ثم ندهن منطقة الركبة والكوع وتركها حتى 30 دقيقة ثم ننظفها بالماء.-الليمون مع صودا الخبز:يعتبر الليمون من المبيضات الطبيعية بسبب احتوائها على فيتامين سى المسؤول عن تبييض الجلد وتجديد البشرة، كما أن صودا الخبز يساهم فى إزالة الجلد الميت وتنظيف مسامات البشرة.ويجب عصر ليمونة واحدة ثم نضع فوقها ملعقة من صودا الخبز ونبدأ فى تدليك المزيج على الأكواع والركب لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.-خلطة الألوفيرا:يعمل الألوفيرا على ترطيب البشرة وتخفيف التصبغات والبقع الداكنة.ونحتاج إلى تدليك الكوع والجلد بجل الألوفيرا وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر.