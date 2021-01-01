القصة الحقيقية لحريق كنيسة الإسكندرية

اندلع حريق محدود بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العمراوي، مساء أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة أحد خدام الكنيسة باختناق، ونقل إلى المستشفى.
وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق محدود داخل احدي الكنائس الكائنة بمنطقة العمراوي.
وعلى الفور، انتقلت جميع الأجهزة المعنية والحماية المدنية، برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع حريق بكنيسة مريم المصرية، بمنطقة العمراوي، أسفرت عن إصابة شخص باختناق، وتم نُقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة جيدة مستقرة.
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