القصة الحقيقية لحريق كنيسة الإسكندرية



حريق كنيسة الإسكندرية حريق كنيسة الإسكندرية



اندلع حريق محدود بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العمراوي، مساء أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة أحد خدام الكنيسة باختناق، ونقل إلى المستشفى.



وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق محدود داخل احدي الكنائس الكائنة بمنطقة العمراوي.



وعلى الفور، انتقلت جميع الأجهزة المعنية والحماية المدنية، برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع حريق بكنيسة مريم المصرية، بمنطقة العمراوي، أسفرت عن إصابة شخص باختناق، وتم نُقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة جيدة مستقرة.

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تحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة تتولى التحقيق.وكشف شهود عيان ، أن أحد الجيران كان يقف في العمارة المقابلة للكنيسة، وألقى سيجارة مشتعلة، فوقعت على ستارة في الكنيسة في الدور الرابع، ووصل الدخان في الدور الأرضي للكنيسة مما أثار ذعر المواطنين، وخرجوا مندفعين، وأصيب شاب باختناق كان يحاول الاطفاء بطفاية حريق.وأضافوا أن هناك حريق وقع يوم الخميس الماضي، بسبب سيجارة أيضًا، اسفرت عن حرق ستارة بلكونة وملابس منشورة وبعد إطفائها بحوالي ساعة تم حدف سيجارة أخرى اشعلت مخدة سرير.وتقدمت الكنيسة بالشكر للأنبا بافلي أسقف عام قطاع كنائس المنتزة، على متابعته للحادث وسؤاله المستمر عن المصاب.