تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك ونادي القرن .. التموين تكشف عنها

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن من حق جميع الأندية التقدم للحصول على العلامة التجارية، مضيفا أن التقدم بالطلب لايعنى موافقة الجهاز أو رفضه.
جاء ذلك خلال رد الدكتور إبراهيم عشماوي على سؤال حول حق نادي الزمالك فب تسجيل واعتماد علامة نادي القرن.
وأوضح أنه من حق أي طرف يتقدم للحصول على العلامة والوزارة لديها الفاحصون والإدارات المختصة للتأكد من أحقيتها طبقًا للأسبقية في التقديم ولما لديها من مستندات تثبت أحقية الجهة وبما يتوافق مع قاعدة البيانات للعلامات التجارية.
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