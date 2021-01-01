الأرصاد تكشف عن ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة

ارتفاع جديد في الحرارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة، والتي تتسبب في شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة، والتي تبدو أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 :4 درجات مئوية عن المسجلة في البيانات الرسمية.
كما تشهد البلاد، أجواء مشمسة رطبة وقت الظهيرة، بالإضافة إلى طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.
وقالت الأرصاد: يسود طقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، نهار، حارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وبفضل معدلات الرطوبة المرتفعة تتكون الشبورة المائية، صباحا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، خلال الفترة من ساعات الفجر وحتى الـ 7 صباحا.
وما زالت تحذيرات الأرصاد مستمرة بمنع وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، من افضل التصرفات الإيجابية التي من الممكن أن يقوم بها المواطنون، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.
الأرصاد: نشاط الرياح ليلا
تشير هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح خلال فترة المساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، تساعد على تخفيف درجات الحرارة.
الطقس غدًا.. حالة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حركة الملاحة البحرية على البحرين الابيض المتوسط والأحمر، وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين (1,5-2) متر.
ابتعدوا عن أشعة الشمس
يجب تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان وتجنب المجهود المفرط في المناطق المفتوحة، وتجنب المناطق المزدحمة سيئة التهوية، وارتداء القطنيات خاصة البيضاء، والإكثار من شرب المياه.
متوسط نسبة الرطوبة
القاهرة والوجه البحرى. 80-85
السواحل الشمالية 90-95
جنوب سيناء 65-75
شمال الصعيد 45-50
جنوب الصعيد 30-35
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء
القاهرة العظمى 37، المحسوسة 41، الصغرى 25
الإسكندرية العظمى 33، المحسوسة 36، والصغرى 26
مطروح العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 24
شرم الشيخ العظمى 40 ، المحسوسة 42، الصغرى 29
الغردقة العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 28
أسيوط العظمى 41 المحسوسة 43، الصغرى 25
سوهاج العظمى 39، المحسوسة 42، الصغرى 26
قنا العظمى 41، المحسوسة 42،الصغرى 27
الأقصر العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29
أسوان العظمى 42، المحسوسة 43 ، الصغرى 29
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