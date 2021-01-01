الأرصاد تكشف عن ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة



ارتفاع جديد في الحرارة ارتفاع جديد في الحرارة



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة، والتي تتسبب في شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة، والتي تبدو أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 :4 درجات مئوية عن المسجلة في البيانات الرسمية.



كما تشهد البلاد، أجواء مشمسة رطبة وقت الظهيرة، بالإضافة إلى طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.



وقالت الأرصاد: يسود طقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، نهار، حارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

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وبفضل معدلات الرطوبة المرتفعة تتكون الشبورة المائية، صباحا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، خلال الفترة من ساعات الفجر وحتى الـ 7 صباحا.وما زالت تحذيرات الأرصاد مستمرة بمنع وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، من افضل التصرفات الإيجابية التي من الممكن أن يقوم بها المواطنون، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.الأرصاد: نشاط الرياح ليلاتشير هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح خلال فترة المساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، تساعد على تخفيف درجات الحرارة.الطقس غدًا.. حالة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواجكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حركة الملاحة البحرية على البحرين الابيض المتوسط والأحمر، وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين (1,5-2) متر.ابتعدوا عن أشعة الشمسيجب تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان وتجنب المجهود المفرط في المناطق المفتوحة، وتجنب المناطق المزدحمة سيئة التهوية، وارتداء القطنيات خاصة البيضاء، والإكثار من شرب المياه.متوسط نسبة الرطوبةالقاهرة والوجه البحرى. 80-85السواحل الشمالية 90-95جنوب سيناء 65-75شمال الصعيد 45-50جنوب الصعيد 30-35درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاءالقاهرة العظمى 37، المحسوسة 41، الصغرى 25الإسكندرية العظمى 33، المحسوسة 36، والصغرى 26مطروح العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 24شرم الشيخ العظمى 40 ، المحسوسة 42، الصغرى 29الغردقة العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 28أسيوط العظمى 41 المحسوسة 43، الصغرى 25سوهاج العظمى 39، المحسوسة 42، الصغرى 26قنا العظمى 41، المحسوسة 42،الصغرى 27الأقصر العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29أسوان العظمى 42، المحسوسة 43 ، الصغرى 29