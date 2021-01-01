المعاينة الأولية .. مفاجأة بواقعة انهيار عقار بعزبة أبو حشيش



انهيار عقار بعزبة أبو حشيش انهيار عقار بعزبة أبو حشيش

كشفت المعاينة الأولية لعقار عزبة أبو حشيش بحدائق القبة المنهار، أن المنزل قديم ومتهالك وصادر له قرار إزالة، وأسفر عن وفاة ربة منزل تدعى «مليكة سيد» 52 عامًا، وطفليها «إبراهيم سيد أحمد إسماعيل» 14 عامًا، وابنتها «أمل سيد أحمد إسماعيل» 11 عامًا.



تواصلت «بوابة الأهرام» مع أحد شهود العيان من أهالي منطقة عزبة أبو حشيش بحدائق القبة، للوقوف على ملابسات حادث انهيار عقار سكني قديم بنطاق المنطقة.



يقول «سيد ميهوب» يعمل بورشة الوميتال: "المنزل كان قديم والحادث وقع قبل صلاة الفجر كانت الساعة تقريبًا 3 صباحًا، وكانت أفراد الأسرة الضحايا نائمين حينها".

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ويتابع الشاهد حديثه: الأب والأم ضحايا الحادث من ذوي الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم»، والابن الأكبر بالمرحلة الإعدادية والابنة بالمرحلة الابتدائية والذي لقوا حتفهم تحت الأنقاض.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا بسقوط عقار سكني من 3 طوابق بعزبة أبو حشيش حدائق القبة، ووجود جثث أسفل الأنقاض.وعلى الفور تم توجيه أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن هناك أسرة من 4 أفراد أسفل الأنقاض حيث نجحت القوات في استخراج الأب مصاب بكدمات وسحجات، بينما لقيت زوجته ونجليهما مصرعهم، وتبين أنهم كانوا مقيمين في شقة بالطابق الثاني بالعقار المنهار.فيما انتقل مسئول محافظة القاهرة إلى مكان البلاغ وتم إخلاء عقارين مجاورين حفاظًا على أرواح السكان، وتبين أن تلك المنطقة من بين المناطق العشوائية التي تعمل الحكومة جاهدة على تطويرها واستبدالها بمناطق سكنية متكاملة.وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والأب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.