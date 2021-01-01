بقنا .. خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية



اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا



وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 244 درجة إلى 240 درجة للعام الدراسى 2022 / 2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.







وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات الي 236 درجة، المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات إلى 221 درجة.

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وتابع محافظ قنا ، و المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلى 196 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية إلي 165 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين إلى 145 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات إلى 140 درجة.وأضاف الداودى، بأنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى 197 درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى 170 درجة.ومن جانبه أعرب محافظ قنا ، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب فى العام الدراسى الجديد وإحراز المراكز المتقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة.