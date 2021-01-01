بقنا .. خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 244 درجة إلى 240 درجة للعام الدراسى 2022 / 2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.
وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات الي 236 درجة، المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات إلى 221 درجة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!