غدًا بدء التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

تبدأ غدًا الثلاثاء 23 أغسطس أول أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg .
أوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 12 جامعة، والتى يشملها التنسيق الإلكترونى تشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.
وأضاف د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقديم للتنسيق الإلكترونى يقتصر على طلاب الثانوية العامة خريجى هذا العام، وسوف يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجى هذا العام عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، على أن يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.
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