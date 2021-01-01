فائدة صلاة سنة الظهر وعددها وآخر وقت لها



صلاة سنة الظهر صلاة سنة الظهر



ما فائدة سنة الظهر؟.. يغفل كثير من المصلين عن فائدة سنة الظهر وعددها وآخر وقت لها، وهل يمتد موعد صلاة الظهر حتى وقت العصر؟



ومن خلال التقرير التالي نوضح فائدة سنة الظهر، وفضل المداومة عليها.



ما فائدة سنة الظهر؟

صلاة الظهر هي الصلاة الثانية في ترتيب الصلوات الخمس التي فرضت على المسلمين في اليوم والليلة، وهي أربع ركعات.

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ويستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وأربع ركعات بعدها، فقد روى النسائي والترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار ).ولا ينبغي عليك ترك صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها على الأقل، أما صلاة أربع ركعات بعد الظهر ، فإذا صلاها عملا بهذا الحديث، فقد أصاب السُنة.أما وقت السُنة القبلية فهو ما بين أذان الظهر، وصلاة الفرض، أما السُنة البعدية فمن بعد أداء صلاة الظهر إلى أذان العصر .أما عن وقت صلاة الظهر فقد حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».ورد صلاة الظهر" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَ الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ .اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَ لَا هَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَ لَا سُقْماً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَ لَا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ ، وَ لَا رِزْقاً إِلَّا بَسَطْتَهُ ، وَ لَا خَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ ، وَ لَا سُوءاً إِلَّا صَرَفْتَهُ ، وَ لَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى وَ لِي فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ "في سورة البقرة الآيتين 127و128: “ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم“.دعاء بطلب النجاة والعون من المولى فقد جاء في الآيتان 85 و86 من سورة يونس: “ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين“.دعاء صلاة الظهر بطلب الاستمرار على الطاعة في سورة إبراهيم الآيتين 40 و41 “ربِّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب“سورة الممتحنة الآية الخامسة: “ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم”.. وما جاء في سورة المؤمنين الآية 118: “وقل ربِّ اغفر وارحم وأنت خير الراحمين”، وسورة القصص الآية السادسة عشر: “ربِّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي”.وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه – قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه ويقبل علينا بوجهه قال سمعت رسول الله يقول: “ربِّ قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك”، كان هذا الدعاء استعاذة من شرور وأهوال يوم البعث.دعاء صلاة الظهر مستجاباللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً، اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي. اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا، اللهم آنس موتانا في 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