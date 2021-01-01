علي جمعة يجيب .. هل يحق للزوجة متابعة شات زوجها على الهاتف؟



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



هل يحق للزوجة متابعة شات زوجها على الهاتف؟ .. أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن غض البصر أدب إسلامي عالٍ متعلق بالنفس النبيلة مشيرا الى ان غض البصر له مجالات مختلفة وليس مقصورا على الزوجة والزوج فقط وانما يشمل أشياء اخرى ابرزها العورات؛ لافتا الى أن غض البصر احترام للخصوصية فالنظرة سهم من سهام ابليس.



وأضاف المفتي السابق خلال احدى الدروس الدينية ، ان من تعرض الى كتاب أخيه من غير إذنه فقد خانه ومن نظر الى هاتف زميله او اخيه وهو يتصفح صفحته فقد خانه وهذا" قلة حياء".



وأوضح انه لا يحق للزوجة او الزوج إطلاع كل منهما على هاتف الآخر وخاصة " الشات " فغض البصر يشمل المحارم والعورات وما لا يعنيني .

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8 فوائد لغض البصرورد الإمام ابن القيم العديد من فوائد غض البصر فى كتابه القيم "الداء والدواء"، منها "أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره ، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره.وأضاف الإمام ابن القيم، أن غض البصر يورث القلب أنسًا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه.وأشار إلى أن من غض البصر أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه، ومن فوائده أيضًا أنه يكسب القلب نورًا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، ثم قال إثر ذلك: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ»، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى، واجتناب هدى، وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام.وذكر الإمام ابن القيم أن من فوائد غض البصر أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل، والصادق والكاذب، كما أنه يورث القلب ثباتًا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقور.ولفت إلى أن من فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور غليه ويزينها، ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة.وتابع: أن من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه، قال تعالى: «ولَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطً».