في حال هاجم حزب الله منصات الغاز الإسرائيلية .. تل أبيب تلوح بإعلان الحرب

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صورة الخبر: منصات الغاز الإسرائيلية
منصات الغاز الإسرائيلية


أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل سترد باستهداف "حزب الله" اللبناني، في حال قرر مهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط؛ ما قد يقود إلى حرب ومأساة جديدة للشعب اللبناني.

وتطرق جانتس، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، إلى إعلان "حزب الله" اللبناني، أنه لن يمكن إسرائيل من استخراج الغاز، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، وإطلاقه ثلاث طائرات مسيرة باتجاه منصة "كاريش"، الشهر الماضي، قائلا: "مهاجمة منصة إسرائيلية، قد يؤدي إلى يوم قتال، الذي يمكن أن يتطور إلى عدم أيام قتالية. وهذا قد يقود إلى حرب، وستحدث مأساة لدولة لبنان ومواطنيها".

وأضاف "أؤمن بأنه ستكون هناك لاحقا منصتين، واحدة في جانبنا، وأخرى في جانبهم"؛ في إشارة إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين، بوساطة أمريكية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حذر الإسرائيليين، في وقت سابق، بأنهم إذا بدأوا الاستخراج من حقل "كاريش"، قبل أن يبدأ لبنان بالتنقيب في حقوله الجنوبية؛ فإن الحزب سيتحرك لمنعها من ذلك، وأنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على تنفيذ تهديده.

وأرفق "حزب الله" تهديده بتسيير ثلاث طائرات مُسيرة فوق حقل "كاريش"، الشهر الماضي، أسقطها الإسرائيليون.

المصدر: إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية

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