إنبي يحدد تسعيرة رحيل جون إيبوكا للأهلي



إيبوكا إيبوكا



حدد مسئولو نادي إنبي سعر رحيل جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وتلقى إيبوكا عرضا رسميا من قبل الأهلي وفيوتشر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه .



وعلم صدى البلد أن مسئولي إنبي قرروا الموافقة على رحيل إيبوكا حال تلقي عرض مالي يصل إلى 2 مليون دولار ، ويتمسك مسئولو إنبي بالحصول على هذا المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب .

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ويرى مسئولو إنبي أن إيبوكا يعد المهاجم الأبرز الآن في الدوري الممتاز ويستحق مبلغ مالي كبير مقابل التفريط في خدماته في الوقت الحالي .ودخل الأهلي وفيوتشر في صراع قوي للحصول على خدمات إيبوكا ،بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه البترولي وإحرازه للعديد من الأهداف في الموسم الكروي الجاري .