إنبي يحدد تسعيرة رحيل جون إيبوكا للأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › إنبي يحدد تسعيرة رحيل جون إيبوكا للأهلي

صورة الخبر: إيبوكا
إيبوكا


حدد مسئولو نادي إنبي سعر رحيل جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وتلقى إيبوكا عرضا رسميا من قبل الأهلي وفيوتشر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه .

وعلم صدى البلد أن مسئولي إنبي قرروا الموافقة على رحيل إيبوكا حال تلقي عرض مالي يصل إلى 2 مليون دولار ، ويتمسك مسئولو إنبي بالحصول على هذا المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب .

ويرى مسئولو إنبي أن إيبوكا يعد المهاجم الأبرز الآن في الدوري الممتاز ويستحق مبلغ مالي كبير مقابل التفريط في خدماته في الوقت الحالي .

ودخل الأهلي وفيوتشر في صراع قوي للحصول على خدمات إيبوكا ،بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه البترولي وإحرازه للعديد من الأهداف في الموسم الكروي الجاري .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنبي يحدد تسعيرة رحيل جون إيبوكا للأهلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37692

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager