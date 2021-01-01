إنبي يحدد تسعيرة رحيل جون إيبوكا للأهلي

حدد مسئولو نادي إنبي سعر رحيل جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وتلقى إيبوكا عرضا رسميا من قبل الأهلي وفيوتشر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه .
وعلم صدى البلد أن مسئولي إنبي قرروا الموافقة على رحيل إيبوكا حال تلقي عرض مالي يصل إلى 2 مليون دولار ، ويتمسك مسئولو إنبي بالحصول على هذا المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب .
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