وحشية 3 رجال شرطة أمريكيين ويتسبب في فصلهم .. فيديو



وحشية 3 رجال شرطة أمريكيين وحشية 3 رجال شرطة أمريكيين



أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.



وقال حاكم الولاية في بيان: "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات"، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث.



وقد وثق مقطع الفيديو كيف قام ثلاثة رجال شرطة بالضغط على رجل أرضا وضربه بقبضات اليد والركبتين، وكذلك ضرب رأس الرجل المعتقل بالإسفلت.

قد يعجبك أيضا...

يشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من متجر صغير يوم الأحد الماضي.https://twitter.com/i/status/1561510287785820161