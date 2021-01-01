وحشية 3 رجال شرطة أمريكيين ويتسبب في فصلهم .. فيديو

أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
وقال حاكم الولاية في بيان: "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات"، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث.
وقد وثق مقطع الفيديو كيف قام ثلاثة رجال شرطة بالضغط على رجل أرضا وضربه بقبضات اليد والركبتين، وكذلك ضرب رأس الرجل المعتقل بالإسفلت.
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