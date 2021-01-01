في أجهزتها ابل أولى الشركات المستخدمة لرقاقات TSMC بدقة 3 نانومتر



TSMC TSMC

أكدت أحدث التقارير على أن ابل ستكون أولى الشركات المستخدمة لرقاقات TSMC المميزة بدقة 3 نانومتر، ولقد كشف التقرير عن الأجهزة التي تتضمن الرقاقات الجديدة خلال الفترة القادمة.



بدأت كلاً من TSMC وسامسونج منذ فترة في العمل على تطوير الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، ومن المقرر أن تكون شركة ابل أولى الشركات المستخدمة لهذه الرقاقات، حيث تأتي الرقاقات بعدد أكبر في الترانزستور، مع حجم أصغر.



ومن المقرر أن يدعم العدد الأكبر من الترانزستور مع الحجم الأصغر للرقاقات كفاءة أعلى في الآداء مع إدارة أفضل في إستهلاك الطاقة.

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من جانب أخر تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة iPhone 14 في حدث يعقد في شهر سبتمبر، على أن تدعم ابل إصدارات Pro برقاقة A16 Bionic الجديدة والمميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، بينما تضم الإصدارات الأخرى رقاقة A15 Bionic المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.ولقد بدأت سامسونج بالفعل في شحن الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، إلا أن العملاق الكوري تستهدف بالرقاقات العملات المشفرة في الوقت الراهن.أيضاً تشير التقارير إلى أن ابل لن تستخدم الرقاقات المميزة بعملية تصنيع 3 نانومتر في إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 14 Pro.كما أوضح التقرير إلى أن رقاقة M2 Pro ستكون أولى الرقاقات المميزة من ابل بدقة تصنيع 3 نانومتر، كما تأتي رقاقة A17 Bionic التي تدعم هواتف iPhone 15 Pro بنفس عملية التصنيع أيضاً، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم رقاقة M2 Pro أجهزة 2022 MacBook Pro.