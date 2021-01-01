خطة نتفليكس لن تدعم المدعومة بالإعلانات تشغيل إعلانات تجارية أثناء برامج الأطفال

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لا يجوز لطبقة نتفليكس المدعومة بالإعلانات تشغيل إعلانات تجارية أثناء برامج الأطفال ، وهو القرار الذي اتخذته منافستها ديزني بلس في مايو. وفقًا لما أوردته بلومبرج ، أخبر نتفليكس الشركاء أن برامج الأطفال ستظل خالية من الإعلانات التجارية.



أخبرت المصادر أيضًا المنفذ أن الأفلام الأصلية ستبقى في البداية خالية من الإعلانات ، ومن المرجح أن ترضي صانعي الأفلام الذين لا يريدون أن يفسد الإعلان إصداراتهم ذات الميزانية المرتفعة. إذا كان هذا صحيحًا ، فسيكون المشتركون سعداء بهذا أيضًا. ومع ذلك ، من المتوقع أن تستمر المسلسلات الأصلية مثل 'Stranger Things' و 'Bridgerton' و 'Squid Game' في تضمين الإعلانات.



إذا احتفظت شركة البث ببرامج أطفالها خالية من الإعلانات ، فقد يساعد ذلك في تعويض الخسارة الأخيرة للمشتركين. قد يكون بعض الآباء قد ابتعدوا عن الخدمة بسبب السعر المرتفع ، لذا فإن الطبقة القادمة المدعومة بالإعلانات الأقل تكلفة يمكن أن تساعدهم في توفير المال مع منح أطفالهم أيضًا تجربة بث خالية من الإعلانات.

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الإعلانات وبرامج الأطفال لا تمتزج جيدًا. أدركت جوجل و يوتيوب ذلك بعد دفع 170 مليون دولار لانتهاكها قوانين خصوصية الأطفال. يُنظر إلى استهداف الإعلانات للأطفال على أنه استغلالي بالنسبة للبعض ، وربما لا تريد نتفليكس هذه السمعة ، ولا يرغب المعلنون فيها. دعت منظمات مثل جمعية علم النفس الأمريكية إلى فرض قيود أكثر صرامة على الإعلانات الخاصة بالأطفال.لا نعرف الكثير عن خطة نتفليكس القادمة المدعومة بالإعلانات في الوقت الحالي ، فقط أنها ستدخل الخدمة في عام 2023. وبالشراكة مع مايكروسوفت ، يتم التعامل مع التكنولوجيا والمبيعات الخاصة بالإعلان من قبل الطرف الثالث ، لذلك قد تكون بعض القرارات خارج سيطرة نتفليكس. على سبيل المثال ، تم التكهن بأن الخطة الخالية من الإعلانات ستمنع التنزيلات في وضع عدم الاتصال ، وهي خطوة شائعة لخدمات البث.نعلم أيضًا أنه لا يمكن تقديم جميع عروضها على الإصدار المدعوم بالإعلانات. أكدت نتفليكس أنها تتفاوض على صفقات للحصول على برامج معينة في الطبقة المدعومة بالإعلانات. يتوقع المحللون أن تكون نتفليكس واحدة من أبرز اللاعبين في إعلانات الفيديو عبر الإنترنت ، حيث تحقق ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويًا في مبيعات الإعلانات.