خطة نتفليكس لن تدعم المدعومة بالإعلانات تشغيل إعلانات تجارية أثناء برامج الأطفال

لا يجوز لطبقة نتفليكس المدعومة بالإعلانات تشغيل إعلانات تجارية أثناء برامج الأطفال ، وهو القرار الذي اتخذته منافستها ديزني بلس في مايو. وفقًا لما أوردته بلومبرج ، أخبر نتفليكس الشركاء أن برامج الأطفال ستظل خالية من الإعلانات التجارية.
أخبرت المصادر أيضًا المنفذ أن الأفلام الأصلية ستبقى في البداية خالية من الإعلانات ، ومن المرجح أن ترضي صانعي الأفلام الذين لا يريدون أن يفسد الإعلان إصداراتهم ذات الميزانية المرتفعة. إذا كان هذا صحيحًا ، فسيكون المشتركون سعداء بهذا أيضًا. ومع ذلك ، من المتوقع أن تستمر المسلسلات الأصلية مثل 'Stranger Things' و 'Bridgerton' و 'Squid Game' في تضمين الإعلانات.
إذا احتفظت شركة البث ببرامج أطفالها خالية من الإعلانات ، فقد يساعد ذلك في تعويض الخسارة الأخيرة للمشتركين. قد يكون بعض الآباء قد ابتعدوا عن الخدمة بسبب السعر المرتفع ، لذا فإن الطبقة القادمة المدعومة بالإعلانات الأقل تكلفة يمكن أن تساعدهم في توفير المال مع منح أطفالهم أيضًا تجربة بث خالية من الإعلانات.
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