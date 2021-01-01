تويتر تختبر إضافة تسميات إلى الحسابات ذات أرقام الهواتف التي تم التحقق منها

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يقدم تويتر بالفعل علامة زرقاء للحسابات التي تم التحقق منها كوسيلة للتمييز وقد يخطط الآن لإضافة تصنيف آخر ، مما سيشير إلى أن رقم الهاتف المرتبط بالحساب تم التحقق منه أيضًا. الق نظرة على التفاصيل.



كما اقترح المهندس العكسي جين مانشون وونغ ، سيضيف تويتر تسمية 'رقم هاتف تم التحقق منه' إلى الحسابات ، إذا كان أصحاب الحسابات قد تحققوا من أرقامهم. سيكون هذا تصنيفًا صغيرًا باللون الرمادي يوضع فوق خياري 'المتابعون' و 'المتابعة'.



يشجع تويتر الأشخاص على ربط أرقام هواتفهم ومعرفات البريد الإلكتروني الخاصة بهم لتوفير المزيد من المصداقية للحساب. نظرًا لوجود الحسابات الآلية أيضًا ، فقد قدمت أيضًا تصنيفًا لذلك ، بحيث لا يكون هناك أي ارتباك ويمكن للأشخاص التعرف على برامج التتبع الجيدة. بالإضافة إلى ذلك ، يكون استرداد الحساب أسهل بكثير في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك أو محاولة شخص ما الوصول إليها دون علمك.

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حسابات تويتر التي تم التحقق منها مطلوبة بالفعل للتحقق من رقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى معرف البريد الإلكتروني. بينما تضمن هذه العملية أن الأشخاص 'الحقيقيين' يستخدمون حسابات تويتر ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث خروقات للبيانات.بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، اعترف تويتر مؤخرًا أنه تم تسريب أسماء وأرقام هواتف وحتى عناوين بريد إلكتروني لحوالي 5.4 مليون حساب وتم الوصول إليها من قبل أحد المتسللين. بالعودة إلى عام 2020 ، تم اختراق الكثير من حسابات المشاهير ، بما في ذلك حسابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، وجو بايدن ، وإيلون موسك ، وغيرهم ، بسبب عمليات الاحتيال على عملة البيتكوين.يبقى أن نرى ما إذا كانت تسمية رقم الهاتف الجديدة هذه ستطرح على جميع مستخدمي تويتر ومتى. وفي الوقت نفسه ، يختبر تويتر أيضًا عرض عدد مرات مشاهدة تغريدة ، التي رصدها جين مانشون وونغ مرة أخرى.يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بالفعل عبر قسم التحليلات ولكن مع ظهورها مباشرة أسفل تغريدة ، يمكن أن يصبح الوصول إليها أسهل. على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول ما إذا كان هذا سيظهر للجميع أم أنه سيكون مرئيًا فقط للشخص الذي قام بالتغريد.