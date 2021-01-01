Galaxy S23 Ultra يستخدم مستشعر بصمة أسرع مع مساحة نشطة أكبر

بعد أن أصبحت أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي رسميًا الآن ، تحول الصناعة اهتمامها ببطء نحو الهاتف الرائد التالي للشركة. تزعم شائعة جديدة أن أحد الترقيات الرئيسية التي يستخدمها Galaxy S23 Ultra القادم هو مستشعر بصمة أكبر وأكثر دقة توفره شركة كوالكوم. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
تشير الشائعات الجديدة إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من سامسونج سيستخدم مستشعر بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد من كوالكوم Sonic Max. جهاز الاستشعار متاح بالفعل وتم استخدامه من قبل اثنين من أجهزة Vivo ، بما في ذلك X80 Pro.
بافتراض أن أحدث الشائعات دقيقة وأن سامسونج تخطط لترقية القياسات الحيوية لجهاز Galaxy S23 Ultra مع إضافة 3D Sonic Max من كوالكوم ، فإن النتيجة النهائية ستكون مستشعرًا أسرع مع منطقة مسح أكبر بكثير ، مما يعني تقليل أوقات المصادقة وتقليل أخطاء الكتابة.
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