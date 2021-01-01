Galaxy S23 Ultra يستخدم مستشعر بصمة أسرع مع مساحة نشطة أكبر



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

بعد أن أصبحت أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي رسميًا الآن ، تحول الصناعة اهتمامها ببطء نحو الهاتف الرائد التالي للشركة. تزعم شائعة جديدة أن أحد الترقيات الرئيسية التي يستخدمها Galaxy S23 Ultra القادم هو مستشعر بصمة أكبر وأكثر دقة توفره شركة كوالكوم. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



تشير الشائعات الجديدة إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من سامسونج سيستخدم مستشعر بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد من كوالكوم Sonic Max. جهاز الاستشعار متاح بالفعل وتم استخدامه من قبل اثنين من أجهزة Vivo ، بما في ذلك X80 Pro.



بافتراض أن أحدث الشائعات دقيقة وأن سامسونج تخطط لترقية القياسات الحيوية لجهاز Galaxy S23 Ultra مع إضافة 3D Sonic Max من كوالكوم ، فإن النتيجة النهائية ستكون مستشعرًا أسرع مع منطقة مسح أكبر بكثير ، مما يعني تقليل أوقات المصادقة وتقليل أخطاء الكتابة.

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يحتوي Galaxy S22 Ultra بالفعل على مستشعر مطور قادر على تقديم نتائج أفضل بكثير مقارنة بطرازات Galaxy الرئيسية السابقة ، لكن المنافسة قد تقدمت بالفعل إلى المستوى التالي ، وستريد سامسونج مواكبة ذلك. يجب أن يوفر Galaxy S23 Ultra قياسات حيوية أسرع وأكثر أمانًا.لم تعلن شركة سامسونج عن موعد تقديمها لسلسلة Galaxy S23 ، ولكن هناك احتمالات بأن حدث Unpacked القادم الكبير للشركة سيعقد في يناير أو فبراير 2023. ليس من الواضح ما إذا كانت سلسلة Galaxy S23 بأكملها ستستخدم مستشعر بصمات الأصابع الجديد هذا من كوالكوم أو إذا كانت سامسونج ستحتفظ به لطراز Ultra من الدرجة الأولى. سنوافيك بالمعلومات فور ظهور المزيد من التفاصيل.