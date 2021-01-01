أنهت آبل تطوير iOS 16 الأسبوع الماضي قبل الحدث المخطط له في 7 سبتمبر



iOS 16 iOS 16

أنهى مهندسو شركة آبل تطوير الإصدار الأولي من iOS 16 الأسبوع الماضي ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. هذا يعني على الأرجح أن آبل ليس لديها ميزات أو تغييرات رئيسية جديدة مخطط لها لإصدارات iOS 16 التجريبية المتبقية وستركز بدلاً من ذلك على إصلاحات الأخطاء في الأسابيع الأخيرة قبل إصدار تحديث البرنامج علنًا.



في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية 'Power On' ، كرر غورمان أنه من المقرر إطلاق iOS 16 و watchOS 9 في سبتمبر إلى جانب سلسلة iPhone 14 و سلسلة ساعة آبل الثامنة ، بينما يتوقع إصدار iPadOS 16 و macOS Ventura في أكتوبر.



يقول جورمان:

قد يعجبك أيضا...

"تحديث iOS 16.0 ، الذي أنهى مهندسو آبل العمل فيه الأسبوع الماضي ، من المقرر إطلاقه في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع watchOS 9. وستتوافق هذه التحديثات مع الأجهزة الجديدة. من ناحية أخرى ، تمت جدولة ترقيات macOS Ventura و iPadOS لشهر أكتوبر (بعد التأخيرات المتعلقة بـ Stage Manager لبرنامج iPad) لتتناسب مع تشكيلة الأجهزة الجديدة".تشمل الميزات الجديدة الرئيسية لنظام التشغيل iOS 16 شاشة قفل قابلة للتخصيص مع عناصر واجهة مستخدم ، والقدرة على تعديل أو إلغاء إرسال iMessage مؤقتًا ، ومكتبة الصور المشتركة iCloud لمشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء ، وتطبيق Home الذي تم تجديده ، والمزيد. أعادت آبل أيضًا تقديم رمز النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة على معظم أجهزة iPhone ذات الشق.أفاد جورمان مؤخرًا أن آبل تخطط لعقد حدث يوم الأربعاء 7 سبتمبر للكشف عن طرازات iPhone 14 و Apple Watch Series 8 الجديدة. من المحتمل أن تعلن آبل أيضًا عن تواريخ إصدار iOS 16 و watchOS 9 في هذا الحدث ، وهو ما لم تؤكده آبل رسميًا بعد. يعتقد جورمان أنه من المحتمل أن تعقد آبل حدثًا آخر في أكتوبر يركز على أجهزة Mac و iPad الجديدة ، بما في ذلك طرازات iPad Pro المحدثة بشريحة M2.