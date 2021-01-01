تستعد Oppo لإطلاق سماعة OPPO Enco Buds 2 اللاسلكية في 25 من أغسطس

شاركت Oppo مقطع فيديو تشويقي على منصة تويتر اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 25 من أغسطس لإطلاق سماعة OPPO Enco Buds 2 اللاسلكية.
قدمت Oppo في السوق الهندي مؤخراً اثنان من السماعات اللاسلكية Enco X2 وEnco Air 2 Pro، واليوم تكشف الشركة عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية يعلن عنه بشكل رسمي في 25 من أغسطس.
ولقد كشف مقطع الفيديو التشويقي عن تصميم والمواصفات الرئيسية لسماعة Oppo Enco Buds 2 المرتقبة، كما أشارت التسريبات إلى أن Oppo تطرح السماعة للبيع بدءاً من 27 من أغسطس.
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