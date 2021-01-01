تستعد Oppo لإطلاق سماعة OPPO Enco Buds 2 اللاسلكية في 25 من أغسطس



OPPO Enco Buds 2 OPPO Enco Buds 2

شاركت Oppo مقطع فيديو تشويقي على منصة تويتر اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 25 من أغسطس لإطلاق سماعة OPPO Enco Buds 2 اللاسلكية.



قدمت Oppo في السوق الهندي مؤخراً اثنان من السماعات اللاسلكية Enco X2 وEnco Air 2 Pro، واليوم تكشف الشركة عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية يعلن عنه بشكل رسمي في 25 من أغسطس.



ولقد كشف مقطع الفيديو التشويقي عن تصميم والمواصفات الرئيسية لسماعة Oppo Enco Buds 2 المرتقبة، كما أشارت التسريبات إلى أن Oppo تطرح السماعة للبيع بدءاً من 27 من أغسطس.

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ويتميز تصميم سماعة Enco Buds 2 بجذع على غرار سماعات ابل، كما تأتي برأس من السيليكون، وتتوفر السماعة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض.كما تأتي سماعة Enco Buds 2 بمحرك 10مم، وتدعم bass ديناميكي، ويمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 28 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أيضاً تدعم تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق للحصول على عمر شحن ساعة كاملة.أيضاً تدعم السماعة خفض الضوضاء لتجربة أفضل في المكالمات الصوتية، وتأتي بتقنية Dolby Atmos، وتدعم معايير IPX4، مع نمط إستجابة سريعة للألعاب، ومن المقرر أن تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتأتي بمنفذ USB C.