تؤكد تسريبات جديدة إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 12T



Xiaomi 12T Xiaomi 12T

أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Xiaomi 12T، حيث من المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن تعقد شاومي مؤتمرها القادم في سبتمبر.



تستعد العملاق الصيني لعقد حدث في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Xiaomi 12T، على أن تتضمن السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي مع إصدار Xiaomi 12T Pro.



ولقد أعتمدت سلسلة Xiaomi 12T خلال الأسبوع الماضي في عدد من الجهات مثل وكالة FCC في الولايات المتحدة، وNBTC في تايلند، ومن جديد تحصل شاومي اليوم على شهادة جديدة من وكالة Amanz في ماليزيا إستعداداً للإعلان المرتقب.

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من جانب أخر رصدت السلسلة الجديدة في القوائم حيث رصد هاتفXiaomi 12T بنموذج رقم 22071212AG، ورصد هاتف Xiaomi 12T Pro بنموذج رقم 22081212UG.ومن المتوقع أن تقدم شاومي هاتف Xiaomi 12T برقاقة معالج Dimensity 8100 Ultra، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في إعدادات ثلاثية، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.كما كشفت قوائم FCC عن أن هاتف Xiaomi 12T Pro يدعم اثنان من شرائح SIM كما يدعم شبكات 5G، وNFC، كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 144Hz، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، كما يأتي بواجهة MIUI 13 ونظام تشغيل Android 12، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.