تكشف LG عن أجهزة LG Ultra بمعالجات AMD Ryzen في السوق الأوروبي

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قدمت LG أجهزة LG Ultra بمعالجات AMD Ryzen وحجم 14 و16 إنش، والتي تنطلق في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 1199 يورو.



تنطلق أجهزة Ultra الجديدة من LG باثنان من الأحجام 14 و16 إنش، مع شاشات IPS بأبعاد 16:10، كما تتميز الأجهز بتصميم خفيف.



وتنطلق أجهزة LG Ultra PC 14U70Q وLG Ultra PC 16U70Q بتصميم غير لامع أنيق، على أن تتضمن الأجهزة معالجات Ryzen 5 5625U وRyzen 7 5825U.

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ويأتي معالج AMD Ryzen 7 5825U بثماني من الأنوية، و16 thread، وسرعة 4.5GHz، وتأتي البطاريات في سلسلة أجهزة LG Ultra بعمر أطول يصل إلى 21 ساعة بقدرة 72Wh.كما يتميز Ultra 14U70Q بسطوع 300 nit في الشاشة، بينما يدعم الإصدار المميز بحجم 16 إنش سطوع 250 nit، ودقة 1200 بيكسل، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X بقنوات مزدوجة، ويضم سعة تخزين 1 تيرابايت.أيضاً تأتي الأجهزة بمنافذ HDMI و USB-A وUSB-C، ويأتي الإصدار المميز بحجم 14 إنش بوزن أقل 300 جرام من الإصدار الأكبر.ويبدأ سعر الأجهزة من 1199 يورو، أو سعر 1204 يورو للإصدار المميز بحجم 14 إنش، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش بسعر 1399 يورو.