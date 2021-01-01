تنطلق سماعة Meizu Blus 2 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 44 دولار

أنطلقت اليوم أحدث السماعات اللاسلكية من Meizu بعنوان Meizu Blus 2 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وسعر 44 دولار.
تتميز سماعة Meizu Blus 2 بمحرك ديناميكي مخصص بحجم 12مم، والتي تتميز بbass قوي وصوتيات نقية، مع ترددات متوسطة ومرتفعة، وتجربة صوتية غامرة من خلال غرف صوتية مستقلة، كما تأتي السماعة اللاسلكية بتقنية تعويض الصوتيات والتي تدعم إستعادة تفاصيل الموسيقى كاملة.
ويعزز ميزة إلغاء الضوضاء النشطة عدد 4 من الميكروفونات لدعم التغذية الأمامية والخلفية في السماعات بأعلى كفاءة، كما يدعم خفض الضوضاء ديناميكياً بآلية ذكية بمعدل يصل إلى 42 ديسيبل.
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