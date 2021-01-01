تفاصيل حول سلسلة هواتف Mate 50 المرتقبة من هواوي



Mate 50 Mate 50

تستعد العملاق الصيني للإعلان قريباً عن سلسلة هواتفها المميزة Mate 50، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات.



أكدت أحدث التسريبات على أن سلسلة Huawei Mate 50 القادمة من هواوي تتضمن إصدار E، يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778G.



بينما تقدم هواوي أعلى إصدارات من السلسلة 50 Pro و50 RS بشاشة OLED بجودة عرض FHD+، كما تدعم الهواتف بتقنية LTPS، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بتقنية LTPO والتي تقدم من BOE.

قد يعجبك أيضا...

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن Mate 50E يأتي باثنان من الأحجام بين 6.28 إلى 6.38 إنش، بينما يأتي Mate 50 بحجم شاشة 6.56 إنش.من جانب أخر تأتي هاتف 50 Pro و50 RS بحجم شاشة بين 6.78 إنش إلى 6.81 إنش، كما تشير التسريبات إلى أن الهواتف تأتي بشاشة 3D، مع كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه.أيضاً تعد سلسلة Mate 50 الجيل الأول من أجهزة XMAGE ومن المقرر يأتي كل إصدار بثلاثة من الكاميرات الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي وأخر بزوايا واسعة بدقة 50 ميجا بيكسل أو 54 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Pro بمستشعر سوني IMX800 المميز بدقة 54 ميجا بيكسل.كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن الهواتف تأتي بعدسات متغيرة بفتحة f/1.4-f/4، على أن تقدم هذه التقنية في إصدار 50E أيضاً.من جانب أخر تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية الأخرى مستشعر بعدسات فائقة الإتساع، وعدسات telephoto.أيضاً من المتوقع أن تدعم هذه السلسلة تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، مع بطارية بسعة تتراوح بين 4400 إلى 4500 mAh، كما تتضمن الهواتف منافذ USB C.وتشير التسريبات الجديدة أيضاً إلى أن هواتف Mate 50 و50E تأتي بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 إلى 256 جيجا بايت.بينما تأتي هواتف 50 Pro وRS بذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت في أعلى نموذج من الهواتف.