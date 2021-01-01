تستعد Infinix لإطلاق هاتف Infinix Note 12 Pro 4G في 26 من أغسطس

كشف ملصق ترويجي عن خطط Infinix لعقد حدث في 26 من أغسطس لإطلاق هاتف Infinix Note 12 Pro 4G في السوق الهندي.
شاركت Infinix إعلان تشويقي مؤخراً أكدت فيه على أن هاتف Note 12 Pro 4G ينطلق في السوق الهندي قريباً، واليوم رصد ملصق ترويجي في Flipkart أكد على موعد عقد مؤتمر الشركة، كما أوضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.
وتؤكد الصور الرسمية التي تظهر في الإعلان الترويجي على أن هاتف Infinix Note 12 4G يتميز بتصميم دائري في وحدة الكاميرة الخلفية والتي تتضمن ثلاثة من الكاميرات، كما يأتي الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، ويأتي زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن.
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