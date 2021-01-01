تستعد Infinix لإطلاق هاتف Infinix Note 12 Pro 4G في 26 من أغسطس

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كشف ملصق ترويجي عن خطط Infinix لعقد حدث في 26 من أغسطس لإطلاق هاتف Infinix Note 12 Pro 4G في السوق الهندي.



شاركت Infinix إعلان تشويقي مؤخراً أكدت فيه على أن هاتف Note 12 Pro 4G ينطلق في السوق الهندي قريباً، واليوم رصد ملصق ترويجي في Flipkart أكد على موعد عقد مؤتمر الشركة، كما أوضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.



وتؤكد الصور الرسمية التي تظهر في الإعلان الترويجي على أن هاتف Infinix Note 12 4G يتميز بتصميم دائري في وحدة الكاميرة الخلفية والتي تتضمن ثلاثة من الكاميرات، كما يأتي الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، ويأتي زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن.

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ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 7.6 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G99 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين UFS 2.2.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Note 12 4G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي.كما تأتي كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة XOS 10.6.