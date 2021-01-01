كيف يمارس رواد الفضاء الرياضة داخل المحطات الفضائية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمضي رواد الفضاء فترة طويلة بعيدة عن الأرض، مما يضطرهم إلى القيام بتمارين رياضية حتى يحافظوا على لياقتهم وصحتهم، لكن الأمر ليس بالسهولة والطريقة المعتادة على كوكبنا، لأنهم يستعينون بجهاز خاص حتى يتدربوا.

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ونشرت رائدة الفضاء الإيطالية، سامانثا كريستوفريتي، مقطع فيديو كشفت فيه طريقة ممارسة الرياضة داخل محطة الفضاء الدولية باستخدام جهاز ARED.


وأوضحت سامانثا، عبر مقطع فيديو نشرته في موقع "تويتر"، أن رواد الفضاء يستطيعون القيام بعدد من التمارين مثل "السكوات" أو رفع الأثقال، وذلك بفضل ما يعرف بـ"جهاز تمرين المقاومة المتقدم".

وتابعت أن هذه التمارين التي تعتمد على رفع الأثقال "ممكنة في محطة الفضاء رغم انعدام الوزن. الرياضة مهمة بالنسبة لنا فهي تساعد على تقوية العظام".



وأشارت إلى أن رواد الفضاء يحتاجون إلى القيام بتمارين رياضية لعدة ساعات في اليوم حتى يحافظوا على كثافة العظام لديهم.
وشوهد مقطع الفيديو عشرات الآلاف من المرات، فيما قال معلقون إنه يكشف جانباً من التحديات التي يخوضها رواد الفضاء حتى ينجزوا مهامهم العلمية في نقاط بعيدة عن الأرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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