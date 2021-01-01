يعمل واتساب على ميزة استعادة الرسائل المحذوفة

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يستعد الواتساب WhatsApp ، لطرح ميزة "التراجع " لاستعادة الرسائل المحذوفة مرة أخرى لبعض المستخدمين على الاندوريد و iOS.



وتأتي ميزة استعادة الرسائل المحذوفة في واتساب ضمن تحديث جديد، يمكن المستخدمين من استعادة رسائلهم المحذوفة عن طريق الخطأ، حيث أن هذه الميزة تعتبر ذات أهمية قصوى خاصة لجروبات العمل على واتساب.





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وكشف موقع WaBetaInfo المتخصص في رصد الميزات الجديدة في تطبيق واتساب، أن الميزة قادمة ضمن تحديث Android 2.22.13.5 القادم لهواتف أندرويد، كما ستصدر الميزة أيضا لهواتف آيفون تقريبا في نفس التوقيت.وشارك WaBetaInfo في تقريره لقطة شاشة أو "سكرين شوت" للميزة حيث سيرى المستخدمون شريطًا عند اكتشاف محاولة حذف رسالة، و في هذه الحالة ، فإن مستخدمي واتساب سيكون لديهم بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة المحذوفة.وسيكون لدى المستخدمين بضع ثوانٍ لاستعادة الرسائل المحذوفة، حيث أن الميزة قيد التطوير ومن المتوقع طرحها مع التحديث خلال أيام أو أسابيع قليلة ،حيث تتوفر في الوقت الحالي لمستخدمي الإصدار التجريبي على تطبيق واتساب لهواتف أندرويد للنظام الأساسي.