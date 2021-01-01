تعرف على شريان الحياة لمحرك السيارة

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المربع نت – لا يختلف اثنان أن زيت المحرك يمكن أن يكون السبب الرئيسي للمحافظة على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي، كما أنه يمكن أن يكون السبب الرئيسي لتدمير المحرك، وكلا الخيارين يرجع إليك، إما أنت تهتم به وتختار الزيت المناسب لمحركك وتقوم بتغييره في المواعيد المناسبة، أو تهمله ولا تهتم بجودته وهذا أمر لا أتوقع حدوثه لأنك تعلم مدى الخطورة.



وظيفة زيت المحرك:

نعرف أن المحرك عبارة عن مجموعة قطع متحركة تعمل عند درجات حرارة عالية واحتكاك قوي جداً، لذا يقوم الزيت بعدة وظائف منها:



وظيفة الزيت الأساسة: هي توفير طبقة لزجة تقوم بعملية التزييت والتشحيم وتقلل من الاحتكاك

الوظيفة الثانوية الأولي: حيث يعمل أيضاً على التبريد وخفض درجة الحرارة.

الوظيفة الثانوية الثانية: يعمل علي غسيل المحرك من الداخل وتجميع الرواسب وإذابتها.

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معلومات عن زيت المحرك يجب عليك معرفتها:أرقام زيت المحرك: يتم تصنيع الزيوت برقمين في الغالب مثل “20W-50” أو “5W-30”. فإن حرف الـ W يرمز إلى فصل الشتاء.الرقم على اليسار”5 أو 20? يدل علي لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة -عند بداية التشغيل-.الرقم على اليمين “30 أو 50” يدل علي لزوجة الزيت في درجات الحرارة المرتفعة -بعد فترة من التشغيل-.من الأفضل ألا نقرر نحن أي زيت نضع في السيارة، بل نترك القرار لمُصنع السيارة ونتبع التعليمات الموجودة في دليل السيارة/ الكتالوج أو الموجود على غطاء فتحة الزيت، وإذا لم تعرف يمكنك الاتصال بالوكيل، أو الاستعانة بهذا الموقع يمكنه المساعدة في بعض السيارات.أمور يجب مراعاتها عند اختيار زيت المحرك:لأي ظرف لم تتبع تعليمات المُصنع في اختيار زيت المحرك، وهذا غير موصى به، هناك بعض النقاط التي يجب أن تأخذها في الاعتبار:الموقع الجغرافي:الموقع الجغرافي والبيئة التي تعيش فيها عامل مهم جداً عند اختيار نوع الزيت، هل درجات الحرارة مرتفعة أم مكان شديد البرودة؟ هل تعيش في المرتفعات أو الجبال، أم تسير في مستوى سطح البحر؟ هل الطرق ممهدة وتسير على الأسفلت أم أنك تمشي على الطرق الوعرة؟ إجابة هذه الأسئلة تساعدك على الاختيار معرفة نوع الزيوت ومدة تغييرها أيضاً.حالة السيارة:إذا كانت سيارتك جديدة، فليس لديك خيار إلا استخدام الزيت الموصي به في الكتالوج أو غطاء خزان الزيت، أما في حالة قيادة سيارة مستعملة أو قديمة أو لا تعرف الزيت الموصي به، فإنه أمامك أكثر من نوع زيت، ولكن كن حذر من اختيار نوع رخيص وتظن أنك توفر لأن الأذى الذي يتركه الزيت بمحركك قد يكلفك أكثر مما وفرت.أسلوب القيادة:نوع القيادة والغرض من سياراتك عامل مهم لتحديد الزيت المناسب، هل تحب السرعة وتستخدم القيادة الرياضة؟ هل تستخدم السيارة في الأعمال الروتينية مثل الذهاب للعمل ومدارس الأطفال والمنزل؟ أم أنك تخرج بالسيارة في رحلات السفاري والمخيمات؟ يجب تحديد غرض استخدام السيارة وطلب النصيحة من المصنع أو الوكيل.أمور أخرى ضرورية:ليس الزيت فقط هو العامل الأساسي للحفاظ على المحرك بل الحفاظ علي الصيانات الدورية وتغيير فلتر الزيت أيضاً كل مرة أمر ضروري، وتغيير شمعات الاشتعال واستخدام الوقود المناسب، والانتباه لأي لمبات مضيئة في لوحة العدادات.الزيت المناسب بمثابة شريان الحياة للمحرك، والاهتمام به أمر ضروري للحفاظ على المحرك لأطول فترة زمنية دون تلف وأعطال، لذلك عليك توخي الحذر أثناء اختياره وتغييره وعدم إهماله.