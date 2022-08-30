مواصفات وأسعار تويوتا انوفا 2022 في السعودية.. تتوفر بفئتين



تويوتا انوفا 2022 تويوتا انوفا 2022

المربع نت – تتمتع سيارات تويوتا بالاعتمادية العالية والاقتصادية التي يريدها المستهلك في جميع دول العالم، حتى أصبحت سيارات تويوتا المحببة لدى العديد من المستهلكين حول العالم كما أنه يوجد سيارات هايبرد هي السيارة الأولى الاقتصادية لدى النجوم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وبشكل عام، فتويوتا لديها العديد من السيارات لتناسب الجميع.



وتتوفر علامة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الرسمي والحصري شركة عبداللطيف جميل للسيارات والتي توفر العديد من سيارات تويوتا، وسوف نتحدث اليوم في تقريرنا هذا عن تويوتا انوفا 2022 وسوف نستعرض المواصفات والأسعار كما هو مُعلن من قبل الوكيل.



تأتي السيارة الميني فان العائلية تويوتا انوفا بتصميم عصري مع لمسات وخطوط تبرز جمال السيارة مع شبك أمامي باللون الأسود مع خطين من الكروم أعلى الشبك كأنه متداخل في المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية الـ LED، كما يوجد على الصدام الأمامي مصابيح الضباب التي تأتي بشكل قياسي لضرورتها في السيارات العائلية.

قد يعجبك أيضا...

كما يوجد على غطاء محرك سيارة انوفا خطوط انسيابية على الجانبين بداية من منتصف غطاء المحرك إلى نهايته ينتهي عند القائم الأمامي، مع وجود خط من المصابيح الأمامية مروراً بالمرايات الجانبية الكهربائية بالكامل المدمج بها إشارات للانعطاف، وتصل إلى المصابيح الخلفية في النهاية، كما يوجد خط آخر من بداية الأبواب الأمامية إلى نهاية المصابيح الخلفية أيضاً ولكن من أسفل قليلاً.أما عن المقطع الخلفي لسيارة تويوتا انوفا 2022، فيوجد مصابيح تعمل بالكامل بتقنية الـ LED أو الهالوجين بحسب اختيار الفئة على شكل حرف L، مع وجود جناح خلفي مدمج في جسم السيارة مُثبت أعلى صندوق الأمتعة الخلفي مدمج بها إشارات للتوقف، كما أن الصدام الخلفي يوجد عليه عواكس وحساسات للمساعدة في الاصطفاف، أما عن أبعاد السيارة فهي كالآتي:الطول: 4,735 ممالارتفاع: 1,795 ممالعرض: 1,830 ممطول قاعدة العحلات: 2,750 ممالوزن: 1,730 كجمداخلية تويوتا انوفا 2022تويوتا انوفا 2022وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، فتتوفر تويوتا انوفا 2022 بمقود من الجلد متعدد الوظائف في الفئة الأعلى مع أبواب بطبقة من الجلد كما يوجد عدادات تقليدية بتصميم عصري مع لون أزرق وفي المنتصف شاشة صغيرة لعرض أبرز معلومات السيارة والتحذيرات أمام السائق مع وجود شاشة ترفيهية بقياس 7 بوصة تدعم أندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة.كما يوجد أعلى الشاشة مع شاشة بسيطة لعرض الوقت وأسفل الشاشة لوحدة التحكم اليدوية في تكييف السيارة كما يوجد مخارج اس يو بي لشحن الجوالات ومخرج كهرباء وولاعة، مع ناقل حركة أوتوماتيك وفرامل يد يدوية تقليدية في الكونسول الوسطي، أما المقاعد، فتتوفر السيارة بـ8 مقاعد من القماش مع تحكم يدوي في جميع المقاعد، كما يُمكنك طي مقاعد الصف الثاني والثالث لتوفير أكبر مساحة ممكنة في صندوق الأمتعة الخلفي.محرك تويوتا انوفا 2022تتوفر تويوتا انوفا 2022 في المملكة العربية السعودية بمحركين وهما:المحرك: 4 اسطوانات سعة 2.7 لترالقوة القصوى: 164 حصان / 5200 د.دالعزم الأقصى: 245 ن.م / 4000 د.د6 سرعات اوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدويدفع خلفيسعة خزان الوقود: 65 لتركفاءة استهلاك الوقود: 11.3 كم/لترأما المحرك الثاني فهو ديزل:المحرك: 4 اسطوانات سعة 2.8 لتر توربوالقوة القصوى: 172 حصان / 3400 د.دالعزم الأقصى: 360 ن.م / 1200 – 3400 د.د6 سرعات اوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدويدفع خلفيسعة خزان الوقود: 55 لتركفاءة استهلاك الوقود: 14.9 كم/لترمواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقونأتي لنقطة هامة وهي تجهيزات الأمن والسلامة ومواصفات وأنظمة مساعدة السائق، وهي كالآتي:وسائد هوائية أماميةوسادة هوائية لركبة السائقنظام الثبات الإلكترونيفرامل مانعة للانغلاقتوزيع إلكتروني لقوة الفرملةنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتحساسات خلفيةنظام المساعدة على صعود المرتفعاتنظام تحذير التوقف الطارئنظام تعزيز الفراملأسعار تويوتا انوفا 2022أما عن الأسعار، فتتوفر السيارة بفئتين فقط بنزين وديزل في المملكة العربية السعودية، وهما كالآتي:الفئة السعرفئة البنزين 104,305 ريال سعودي شامل الضريبةفئة الديزل 112,010 ريال سعودي شامل الضريبةعرض تمويل تويوتا انوفا 2022ولمن يريد أن شتري السيارة بتمويل، فُهناك حالياً عرض تمويل من البنك الأهلى السعودي على سيارة تويونا انوفا 2022 وإليكم مزايا العرض:قسط شهري يببدأ من 1,235 ريال سعوديبدون دفعة أولىبدون رسوم إداريةالدفعة الأخيرة 40% من السعرمعدل النسبة السنوي 3.06%الشروط والأحكامتسري العروض حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 30/8/2022تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 2.9% ومدة تمويل 5 سنوات لعملاء الرواتب المحول?ةهذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب لهالمواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلنتم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارةتطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدةالبنك لا يمثل الوكيل ?