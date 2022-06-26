تعرف على أسعار سيارات جي ايه سي 2022 – 2023 في السعودية

المربع نت – تتوفر سيارات جي ايه سي في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الجميح للسيارات، وكيل علامات جنرال موتورز أيضا في المملكة.
في السطور التالية نعرفكم على أسعار سيارات جي ايه سي في المملكة، والأسعار المذكورة شاملة الضريبة، وهي للفئات المتوفرة حاليا عند الوكيل حسب آخر المعلومات التي حصلنا عليها يوم 26/6/2022. ويمكنك التواصل مع الوكيل من أجل التأكد من الفئات وأسعارها والاستفسار عن أي شيء بخصوص السيارات عن طريق الرقم 8007525252، ويمكنك أيضا تقديم استفسار أو تقديم طلب تجربة قيادة السيارة من خلال ملء النموذج المرفق أدنى المقال.
سيارات gac سيدان
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