تعرف على أسعار سيارات جي ايه سي 2022 – 2023 في السعودية

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جي ايه سي 2022

المربع نت – تتوفر سيارات جي ايه سي في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الجميح للسيارات، وكيل علامات جنرال موتورز أيضا في المملكة.

في السطور التالية نعرفكم على أسعار سيارات جي ايه سي في المملكة، والأسعار المذكورة شاملة الضريبة، وهي للفئات المتوفرة حاليا عند الوكيل حسب آخر المعلومات التي حصلنا عليها يوم 26/6/2022. ويمكنك التواصل مع الوكيل من أجل التأكد من الفئات وأسعارها والاستفسار عن أي شيء بخصوص السيارات عن طريق الرقم 8007525252، ويمكنك أيضا تقديم استفسار أو تقديم طلب تجربة قيادة السيارة من خلال ملء النموذج المرفق أدنى المقال.

سيارات gac سيدان

جي ايه سي ga4
جي ايه سي ga4 GE 1.3T: بسعر 60,087 ريال سعودي
جي ايه سي ga4 GL 1.3T: بسعر 66,573 ريال سعودي
جي ايه سي ga6
جي ايه سي ga6 ستاندر بسعر 82,000 ريال سعودي
جي ايه سي ga6 نص فل بسعر 88,800 ريال سعودي
جي ايه سي ga6 فل كامل بسعر 94,900 ريال سعودي
جي ايه سي ga8
جي ايه سي ga8 GL بسعر 105,800 ريال سعودي.
سيارات gac اس يو في

جي ايه سي gs3
جي ايه سي gs3 GS 1.5L بسعر 59,156 ريال سعودي
جي ايه سي gs3 GE 1.3T بسعر 70,495 ريال سعودي
جي ايه سي gs4
جي ايه سي gs4 ستاندر بسعر 70,688 ريال سعودي
جي ايه سي gs4 نص فل بسعر 82,500 ريال سعودي
جي ايه سي gs4 فل كامل بسعر 88,490 ريال سعودي.

المصدر: المربع نت

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