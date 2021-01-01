بالفيديو : نتيجة تويوتا كامري 2022 تتراجع بعد تحديث اختبارات الأمان الأمريكية



تويوتا كامري 2022 تويوتا كامري 2022

في اختبارات الأمان الأمريكية التي يجريها معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، شهد موديل 2022 من سيارة تويوتا كامري تراجع في واحد من الاختبارات التي يقدمها المعهد، وذلك بعد أن حصل في الاختبارات السابقة على أعلى تقييم من المعهد وهو تقييم Top Safety Pick+، لكن مؤخرا بعد تحديث هذا الاختبار تراجع تقييم السيارة من جيد إلى ضعيف.



وكان هذا الاختبار عبارة عن اصطدام سيارة أخرى مسرعة بجانب سيارة تويوتا على الطريق، وتم تحديثه من قبل المعهد مؤخرا بعد ازدياد عدد السيارات من فئة SUV وكروس أوفر من الشركات الكبرى، والتي تتميز في هذا الاختبار تحديدا بنسب أمان عالية نظرا لارتفاعها الملحوظ عن الأرض، وهو أمر لا تتمتع به السيارات الأخرى من فئات سيدان وهاتشباك.



وكانت نتائج السيارة كالتالي في هذه الاختبارات بعد تحديثها:

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- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.- تقييم ضعيف في اختبار الاصطدامات الجانبية.- تقييم جيد في اختبار قوة تحمل سقف السيارة.- تقييم جيد في اختبار قوة أحزمة الأمان ومخادع الرأس.- تقييم جيد في اختبار الأنظمة التكنولوجية الخاصة بتفادي الاصطدامات الأمامية مع السيارات الأخرى أو المارة (أنظمة أساسية واختيارية بالسيارة).- تقييم جيد/مقبول في اختبار ققوة المصابيح الأمامية (يختلف حسب فئة السيارة).- تقييم متوسط في اختبار نظام تنبيه ربط أحزمة الأمان.- تقييم جيد في اختبار سهولة استخدام أحزمة الأمان الخاصة بمقاعد الأطفال.ويعتبر التقييم السابق جيد جدا بالنسبة لهذه السيارة، لكن يبدو أن سيارات سيدان ستعاني من تغيير نسب الأمان الجديدة التي حددها المعهد الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع عدد من شركات السيارات العالمية إلى تعديل تصميمات السيارات التي تقدمها من فئة سيدان لتحصل على تقييمات أعلى من المعهد الأمريكي الشهير في اختبارات الأمان للسيارات.شاهد الفيديو: