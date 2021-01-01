بالفيديو : تجربة قيادة لسيارة سيتروين DS4 E-Tense الهجينة



سيتروين DS4 E-Tense سيتروين DS4 E-Tense

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carbuyer الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2020 من سيارة DS4 E-Tense، وهي سيارة من فئة هاتشباك، وتعتبر النسخة الهجينة من سيارة سيتروين DS4، والتي بدأ تقديم الجيل الثاني منها خلال عام 2021 الماضي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيتروين DS4 E-Tense هاتشباك الهجينة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: