سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 22-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل البنوك عند مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بفروع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري على مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

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