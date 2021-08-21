سعر الذهب اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأت أسعار الذهب في مصر، تداولات اليوم الإثنين 22-8-2022، مستقرة على أسعار نهاية يوم الأحد.



وتأثر سعر الذهب بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، للبورصة العالمية للذهب، حيث شهد في هذه الفترة تراجعًا محدودًا بلغ إجماليه 2 جنيه لعيار 21 وحوالي 2.2 جنيه لعيار 24، ونحو 1.8 جنيه لعيار 18.



أسعار الذهب الآن

سجل عيار 21 في محلات الذهب 1077 جنيهًا للشراء مقابل 1067 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.8 جنيه للشراء مقابل 1219 جنيهًا للبيع.

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وتراجع عيار 18 في المحلات حيث سجل 923 جنيهًا للشراء مقابل 918.2 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 720 جنيهًا للشراء مقابل 712 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهبسجل سعر جنيه الذهب اليوم، 8616 جنيها، بعد تراجعه 16 جنيهًا في سوق الصاغة، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، استقرت في تداولاتها متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 206.37 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 189.17 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 180.57 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 154.78 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 120.38 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.30 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.86 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.14 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 12.97 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.09 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 210.87 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 193.30 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 184.51 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 158.15 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.01 ريال