سعر الذهب اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022

سعر الذهب
بدأت أسعار الذهب في مصر، تداولات اليوم الإثنين 22-8-2022، مستقرة على أسعار نهاية يوم الأحد.
وتأثر سعر الذهب بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، للبورصة العالمية للذهب، حيث شهد في هذه الفترة تراجعًا محدودًا بلغ إجماليه 2 جنيه لعيار 21 وحوالي 2.2 جنيه لعيار 24، ونحو 1.8 جنيه لعيار 18.
أسعار الذهب الآن
سجل عيار 21 في محلات الذهب 1077 جنيهًا للشراء مقابل 1067 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.8 جنيه للشراء مقابل 1219 جنيهًا للبيع.
وتراجع عيار 18 في المحلات حيث سجل 923 جنيهًا للشراء مقابل 918.2 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 720 جنيهًا للشراء مقابل 712 جنيهًا للبيع.
سعر جنيه الذهب
سجل سعر جنيه الذهب اليوم، 8616 جنيها، بعد تراجعه 16 جنيهًا في سوق الصاغة، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، استقرت في تداولاتها متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب.
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 206.37 درهم
سعر الذهب عيار 22 يسجل 189.17 درهم
سعر الذهب عيار 21 يسجل 180.57 درهم
سعر الذهب عيار 18 يسجل 154.78 درهم
سعر الذهب عيار 14 يسجل 120.38 درهم
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 سجل 17.30 دينار
سعر الذهب عيار 22 سجل 15.86 دينار
سعر الذهب عيار 21 سجل 15.14 دينار
سعر الذهب عيار 18 سجل 12.97 دينار
سعر الذهب عيار 14 سجل 10.09 دينار
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 سجل 210.87 ريال
سعر الذهب عيار 22 سجل 193.30 ريال
سعر الذهب عيار 21 سجل 184.51 ريال
سعر الذهب عيار 18 سجل 158.15 ريال
سعر الذهب عيار 14 سجل 123.01 ريال
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