تحصل "بيركشاير" على موافقة لشراء 50 بالمئة من "أوكسيدنتال"

حصلت شركة "بيركشاير هاثاواي"، التابعة للملياردير وارن بافيت، على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على شراء ما يصل إلى 50 بالمئة من شركة الطاقة "أوكسيدنتال بتروليوم كورب"، بعد أن أمضت شهورا في شراء أسهمها.
وقالت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، إن شراء "بيركشاير" لأسهم شركة الطاقة التي مقرها هيوستن، "تتماشى مع المصلحة العامة".
وكانت "بيركشاير" قد تقدمت بطلب إلى اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في 11 يوليو الماضي لشراء المزيد من أسهم "أوكسيدنتال" التي راهنت عليها أكثر هذا العام.
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